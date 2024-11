Do que são acusados ​​os oito acusados ​​no julgamento do assassinato terrorista de Samuel Paty

Jasper Jolly



Mil trabalhadores no Reino Unido terão folga extra sem perda de salário no primeiro piloto oficial da campanha de quatro dias semanais sob o Trabalho governo.

A Sociedade Britânica de Imunologia e a Cervejaria Crate em Hackney, leste de Londres, estão entre as empresas que aderiram ao último testeque está sendo liderada pela Campanha Semana de 4 Dias, que será lançada na segunda-feira.

A campanha terá como objectivo apresentar as conclusões do último projecto-piloto ao governo trabalhista no Verão, bem como impulso aumenta para uma semana de trabalho mais curta.

O ensaio envolverá 17 empresas, que implementarão na sua maioria a semana de quatro dias, embora algumas tenham optado por testar uma semana de trabalho mais curta ou uma quinzena de nove dias, em que os trabalhadores têm um dia extra de folga a cada duas semanas. Mais quatro empresas participarão do teste posteriormente.

Quase 200 empresas britânicas mudaram permanentemente para uma semana de quatro dias, de acordo com a campanha 4 Day Week, que é dirigida por uma organização sem fins lucrativos e lançada em 2022.

Conquistar o governo pode ser mais complicado. O Partido Trabalhista tem vários políticos seniores que apoiaram a semana de quatro dias, incluindo a vice-primeira-ministra, Angela Rayner, que no ano passado disse: “Se você consegue entregar dentro de uma semana de trabalho de quatro dias, então por que não?” Mas desde que ganhou o poder, o partido não adoptou esta política, talvez com receio de dando munição política à oposição conservadora.

Quando mais de 500 funcionários públicos representados pelo sindicato PCS no Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local assinaram recentemente uma petição apelando a uma semana de quatro dias, um porta-voz do departamento disse que uma semana de quatro dias “não é política do governo”. ou algo que estamos considerando”.

Contudo, as empresas não necessitam de aprovação governamental para avançar e o padrão de trabalho está a ser testado por novos tipos de empresas. Georgia Pearson, gerente de pessoal da Crate Brewery, que serve cerveja artesanal às margens do Lee Navigation, em Hackney, disse que o teste “parece um tanto inovador” para a indústria hoteleira.

Restaurantes, pubs e bares tendem a funcionar com margens relativamente estreitas, com trabalhadores com salários próximos ou próximos do salário mínimo. No entanto, Crate espera que o novo padrão de trabalho melhore o recrutamento.

“Para as equipes operacionais, turnos de serviço fisicamente exigentes podem significar que os dias de folga são gastos na recuperação, em vez de aproveitar o tempo livre”, disse Pearson. “Embora nunca tenhamos lutado com a retenção, reconhecemos a vantagem competitiva que advém de estarmos à frente da curva com uma semana de quatro dias e esperamos que isso ajude no recrutamento, especialmente em funções de escritório de apoio.”

Joe Ryle, diretor da Campanha Semana de 4 Dias, disse: “Não precisamos mais imaginar uma semana de quatro dias, porque já é uma realidade para centenas de empresas e dezenas de milhares de trabalhadores no Reino Unido.

“Estamos ansiosos para apresentar os resultados deste último teste ao novo governo trabalhista no próximo verão.”