Dodgers dizem que Shohei Ohtani jogará o Jogo 3 da World Series, apesar da lesão no ombro | Shohei Ohtani

Reuters



Ex-líder da Bolívia Evo Morales acusou o governo de seu antigo aliado, Luis Arce, de tentar matá-lo depois que seu carro foi atingido por balas em uma emboscada na manhã de domingo, ameaçando desencadear uma crise política no país andino.

Morales, cujos apoiadores vêm organizando bloqueios de estradas há semanas para apoiar o ex-presidente legalmente em apuros, postou um vídeo no Facebook que o mostrava no banco do passageiro da frente e com buracos de bala no para-brisa do carro.

“Agentes de elite do Estado boliviano tentaram tirar minha vida hoje”, escreveu Morales nas redes sociais.

Arce, numa publicação nas redes sociais, condenou qualquer uso de violência na política e apelou a uma investigação imediata e completa.

No início do domingo, o vice-ministro da Segurança de Arce prometeu uma investigação sobre qualquer denúncia “seja verdadeira ou mentira”.

O incidente ocorreu num momento em que a Bolívia está dominado por tensões. Os apoiantes de Morales bloquearam estradas importantes durante duas semanas, impedindo a entrega de alimentos e combustível em todo o país, e entraram em confronto com as forças de segurança que tentavam ultrapassar os obstáculos.

O governo de Arce acusou no sábado Morales de “desestabilizar” o país e de tentar “interromper a ordem democrática”.

As alegações de Morales geraram declarações de apoio no domingo de aliados regionais de esquerda, incluindo o ministro das Relações Exteriores do presidente venezuelano Nicolás Maduro e a ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Um comunicado de um bloco do partido político socialista MAS, alinhado com Morales, ele próprio com lealdades divididas entre Morales e Arce, disse que o seu comboio foi emboscado perto de um quartel militar por dois veículos com homens fortemente armados vestidos de preto.

O vídeo compartilhado com a Reuters mostrou uma perseguição frenética, durante a qual Morales trocou de carro e seu motorista ficou ferido. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o conteúdo do vídeo ou as afirmações feitas por Morales e seus aliados.

Um porta-voz de Morales disse que o ex-presidente daria uma entrevista coletiva ainda neste domingo e “apresentaria evidências que ligam o governo como o autor da tentativa de assassinar Evo Morales”.

Numa entrevista de rádio após o incidente, Morales disse que dois veículos o interceptaram na estrada e dispararam contra o seu carro, acrescentando que uma bala passou “centímetros” da sua cabeça. O comunicado do MAS disse que uma bala atingiu o braço do motorista do segundo veículo e outra atingiu sua cabeça.

“Se Luis Arce não deu a ordem para esta tentativa de homicídio, ele deveria demitir e processar imediatamente Eduardo del Castillo e Edmundo Novillo, os ministros do governo e da defesa (de Arce), juntamente com todos os policiais que participaram”, escreveu Morales mais tarde nas redes sociais. mídia.

O vice-ministro da Segurança da Bolívia, Roberto Ríos, disse aos jornalistas que a polícia não realizou nenhuma operação contra Morales.

Morales, que cumpriu três mandatos como presidente, renunciou em 2019, depois que uma eleição disputada mergulhou o país na turbulência. Arce, seu ex-ministro da Economia, foi eleito no ano seguinte.

Espera-se que Arce concorra à reeleição em 2025. Morales disse que quer ser candidato no próximo ano, dividindo o outrora hegemônico partido MAS em campos opostos que apoiam o atual e os ex-presidentes.

A declaração da facção MAS alinhada com Morales chamou o ataque de “prova de que estamos enfrentando um governo fascista” e disse que os agressores foram vistos entrando no quartel militar e posteriormente embarcando em um helicóptero que esperava na pista de pouso.

Antes das eleições do próximo ano, a Bolívia enfrenta a diminuição da produção de gás natural, o esgotamento das reservas em moeda estrangeira e o aumento da inflação, o que está a aumentar a pressão sobre o partido no poder e a conduzir a lutas políticas internas cada vez mais confusas.

Morales também enfrenta acusações de que mantinha relacionamentos com menores. Ele foi formalmente intimado pelos promotores regionais para testemunhar no caso, mas não compareceu e agora enfrenta um mandado de prisão. Morales negou as acusações.