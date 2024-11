dois fortes tremores sentidos no domingo, as autoridades não estão emitindo um alerta de tsunami nesta fase

Editorial



Slançando uma possível fresta de esperança para os acontecimentos nos EUA, alguns comentaristas especularam que a reeleição de Donald Trump poderá pelo menos concentrar as mentes dos principais líderes europeus. Confrontados com uma nova ordem mundial rapidamente emergente e com caseiro movimentos de extrema-direita que influenciam o clima político, a sua resposta pareceu por vezes lenta e pouco convincente. Talvez o choque do Trump 2.0 transmita finalmente a urgência feroz do agora.

O repentino colapso do turbulento governo de coligação alemão liderado pelo SPD, como o veredicto eleitoral nos EUA se tornou claro, aponta certamente para uma aceleração do ritmo político. Olaf Scholz é um político famoso por ser cauteloso e meticuloso, com reputação de ser equivocado. Não na semana passada. Ao demitir sumariamente o seu ministro das Finanças, Christian Lindner, e desencadear a saída do Partido Democrático Livre (FDP) do governo, o Chanceler Scholz lançou uma sequência de eventos que conduzirão a eleições antecipadas na Primavera, ou mesmo antes.

A paciência de Scholz finalmente esgotou-se durante negociações orçamentais vitais, quando Lindner – que lidera o FDP economicamente liberal – deixou mais uma vez clara a sua determinação em bloquear o SPD e as despesas apoiadas pelos Verdes destinadas a reavivar a economia moribunda da Alemanha e a apoiar a Ucrânia. A um certo nível, isto poderia ser visto como uma manobra fútil a bordo de um navio eleitoral que se afunda à medida que o icebergue se aproxima. A coligação desunida de Scholz tornou-se profundamente impopular. Definhando abaixo de 5% nas pesquisas, o FDP pode muito bem ter renunciado antes das eleições federais marcadas para setembro.

Mas as ramificações do drama da semana passada transcendem a política interna da coligação. A desvantagem imediata é óbvia e significativa. Alemanha – como a França, após o solstício de verão de Emmanuel Macron erros de cálculo – irá agora suportar um período de instabilidade sob um governo minoritário fraco. Isto não é nada ideal, uma vez que Trump promete redefinir a política ocidental em relação à Ucrânia e intimidar a União Europeia em relação ao comércio. Num momento crucial, o lendário franco-alemão “motor”da integração e unidade europeias está a balbuciar e a chiar.

Num mundo multipolar onde as antigas ortodoxias do comércio livre estão a desmoronar-se, a aposta do senhor Scholz também marca uma bifurcação no caminho para um país que se manteve leal à política económica. panaceias que parecem cada vez mais desatualizados. As consequências da guerra na Rússia, a emergência da China como um concorrente ameaçador e a perspectiva de uma América mais proteccionista representam uma ameaça existencial para a economia alemã. devastado pela crise economia industrial. O deputado dos Verdes de Scholz, Robert Habeck, apelou a uma iniciativa financiada por dívida fundo de investimento para impulsionar a recuperação e amortecer o impacto de tempos de insegurança sobre os eleitores operários.

Em vez disso, Lindner defendeu reduções nos benefícios sociais, cortes de impostos e uma flexibilização das metas climáticas nacionais para equilibrar o orçamento. Na qualidade de ministro das Finanças da maior e mais poderosa economia da UE, também estabeleceu o tom político em Bruxelas, onde a oposição da Alemanha à ideia de mecanismos comuns de financiamento da UE prejudicou a resposta a desafios como o investimento no acordo verde.

Juntamente com o destino da resistência da Ucrânia a Vladimir Putin e a ascensão da extrema direita, o futuro da Alemanha e o modelo económico da Europa será um tema chave na nova era de Trump. Historicamente, a cautela fiscal de Berlim tem dominado este debate, mas tempos diferentes exigem uma abordagem diferente. Se uma eleição inesperada na Primavera na Alemanha poderá resultar em algo assim, dada a posição de Scholz nas sondagens, é outra questão.