Dólar sobe para R$ 6,03, apesar de intervenção do Banco Central

Rob Smyth



Principais eventos Mostrar apenas os principais eventos Ative o JavaScript para usar este recurso

38º: Nova Zelândia 131-1 (Latham 60, Williamson 12) Desculpe, estamos tendo alguns problemas técnicos. Stokes retorna no lugar de Carse e desenha uma vantagem grossa de Latham que passa pela ravina por mais quatro. Compartilhar Atualizado em 01h29 GMT

37º: Nova Zelândia 127-1 (Latham 56, Williamson 12) Compartilhar

36º: Nova Zelândia 126-1 (Latham 55, Williamson 12) Pela segunda vez em tantos saldos, Carse sai no meio de sua passada de entrega. O olhar imediato por cima do ombro confirma que tem algo a ver com os pontos de apoio. O dia caro de Carse continua quando Williamson puxa enfaticamente para quatro para chegar a dois dígitos. Compartilhar

35º: Nova Zelândia 121-1 (Latham 54, Williamson 8) Latham alcança seu cinqüenta com um impulso lindo no meio do caminho, quando Atkinson dispara. Ele quase não comemora, apenas um rápido levantamento do taco, e estará desesperado para converter isso no primeiro século de Teste em dois anos. Esse sonho quase morre quando ele é abandonado por Duckett pela segunda vez hoje. Foi uma chance muito difícil, mergulhando rasteiro para a esquerda no terceiro deslize, e Duckett não conseguiu se segurar. Compartilhar

34º: Nova Zelândia 116-1 (Latham 49, Williamson 8) Um melhor de Carse. Williamson é espancado por um levantador e depois atingido nos youbetchas por um nipbacker desagradável. Ele responde com um off-drive imaculado para quatro. Carse acertou nove quatros em seus oito saldos até agora. “Gostaria de afirmar que perdi totalmente a primeira sessão em solidariedade aos jornalistas do Guardian”, diz Brian Withington. “Na verdade, fui distraído por um episódio de Dalgleish apresentando a inteligência discreta e discreta de Bertie Carvel, o Chris Woakes dos investigadores. Falando em quem, sabemos por que ele foi suspenso com pagamento integral por este? Se fosse uma decisão da série, tenho certeza que ele estaria jogando, mas dadas as circunstâncias é uma boa chance de dar uma nova olhada em Potts. Embora eu ainda sonhe com uma boa moeda caindo nas proximidades de Ollie Robinson, há uma boa chance de que Woakes ou Potts peguem a nova bola com Gus Atkinson no início do Ashes. Compartilhar Atualizado em 01h10 GMT

33º: Nova Zelândia 112-1 (Latham 49, Williamson 4) Uma passagem tranquila de Atkinson para Latham, que permanece na 49. As únicas corridas foram algumas despedidas. Compartilhar

32º: Nova Zelândia 110-1 (Latham 49, Williamson 4) Carse, que dificilmente jogou mal contra o próprio Williamson nesta série, continua. Ele não esteve nem perto de seu melhor hoje, porém, e Williamson salta em um longo salto com um tapa na cobertura extra para quatro. Compartilhar

31º final: Nova Zelândia 105-1 (Latham 48, Williamson 0) O novo batedor é Kane Williamson. Será interessante ver se Ben Stokes fisga Brydon Carse depois de um para colocar Matt Potts. Ele teve um histórico notável contra Williamson na série 2022: 32 bolas, três corridas, três expulsões. Compartilhar

POSTIGO! Nova Zelândia 105-1 (Young c Brook b Atkinson 42) Finalmente, uma vantagem está disponível. Young empurra com mãos fortes em um excelente outswinger e desce para o segundo deslizamento. Brook, que além de ser o batedor número 1 do mundo, está entre os chinelos mais confiáveis, agacha-se para pegar uma boa pegada na altura da bota. Compartilhar Atualizado em 00h54 GMT

30º: Nova Zelândia 105-0 (Latham 48, Young 42) Latham traz à tona a posição do século com dois limites fora de Carse, um drive through mid e um clip through midwicket. Antes deste jogo, as oito parcerias iniciais da equipa, quatro de cada lado, produziram um total de 67 corridas. Latham atinge seu terceiro limite quando uma vantagem passa correndo pelo mergulhador Bethell no valentão. Carse volta ao seu lugar sorrindo ironicamente. Compartilhar Atualizado em 00h52 GMT

29º: Nova Zelândia 93-0 (Latham 36, Young 42) Atkinson retorna ao ataque após o almoço com uma donzela para Will Young. Ele leva algumas entregas para encontrar sua linha; quando o faz, Young é espancado por dentro por um perigoso nipbacker. A Inglaterra tem tido simultaneamente azar e um pouco abaixo da média. “Colocando a Austrália no Gabba?” diz Tom Hopkins. “Quando isso deu errado?” Ah, bastante. Suponho que ajude quando você tem Jasprit Bumrah. Compartilhar



Atualizado em 00h46 GMT

O terceiro teste entre Austrália e Índia acaba de começar no Gabba. A Índia venceu o sorteio e colocou a Austrália no bastão. Você pode acompanhar isso com Martin Pegan. Compartilhar