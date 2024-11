Donald Trump nomeia chefe de gabinete e confirma que quer realizar “expulsões em massa” de imigrantes

Amy Hawkins Senior China correspondent



O pai de Xi Jinping é o tema de um novo drama histórico emocionante que estreou na televisão estatal chinesa na terça-feira.

Financiado pelo Departamento Central de Propaganda do Partido Comunista Chinês (PCC), Time in the Northwest narra a vida de Xi Zhongxun, o pai do presidente chinês, que era ele próprio um ancião do PCC e figura chave no partido sob o presidente Mao Zedong.

O programa, que recebeu críticas extremamente positivas na China plataformas de mídia social fortemente censuradasé a mais recente de uma série de produções para o mercado de massa que se concentram em glorificar a história militar do PCC. Mas, ao contrário de outros programas de televisão e filmes populares, Time in the Northwest também glorifica a história familiar pessoal de Xi Jinping.

Ao longo de 39 episódios, o programa dramatiza a vida do velho Xi, desde uma família camponesa na província rural de Shaanxi até um líder na revolução do PCC no noroeste da China. De acordo com um artigo publicado pela emissora estatal CCTV para promover o programa, a cinebiografia é “a primeira obra-prima épica que apresenta uma visão panorâmica da magnífica história da revolução do Noroeste” e, em particular, destaca a “extraordinária experiência” de Xi. .

O espetáculo se passa tendo como pano de fundo a guerra civil chinesa, na qual os comunistas e os nacionalistas (KMT) lutaram pelo controle do país após a queda da dinastia Qing. Xi é retratado como um revolucionário leal e determinado que ajudou a construir bases-chave do PCC em Shaanxi e Gansu.

O fervor de Xi quando jovem impulsionou-o aos mais altos escalões da elite do PCC. Após a vitória dos comunistas na guerra civil, tornou-se chefe do departamento de publicidade do partido e vice-primeiro-ministro da China. Seu vermelho as credenciais foram herdadas pelo seu filho, Xi Jinping, que é frequentemente referido como um “príncipe” do partido que agora controla.

Xi Zhongxun numa sessão de luta em setembro de 1967, durante a Revolução Cultural. Fotografia: Wikimedia Commons

Mas o Xi mais velho também sentiu as arestas do partido. A série supostamente termina em 1952, um ano antes do nascimento de Xi Jinping e uma década antes de Zhongxun ser expurgado por apoiar um romance que foi visto como uma tentativa secreta de reescrever a história do partido. Nas décadas de 1960 e 70, Xi passou 16 anos no purgatório, uma experiência que se pensa ter afectado profundamente o jovem Xi e a sua relação com o partido. Xi foi reabilitado após o fim da Revolução Cultural e passou a ocupar cargos de liderança.

Xi Jinping foi descrito como o líder mais poderoso da China desde o presidente Mao. Desde que assumiu o cargo em 2012, a questão do controlo da história do partido tornou-se uma preocupação fundamental. Num discurso inicial, ele disse que o colapso da União Soviética foi causado pelo “niilismo histórico” e deve ser um “conto de advertência”.

O tempo no Noroeste evita o niilismo histórico, esquivando-se dos anos mais traumáticos da vida do velho Xi. Mas ainda há momentos na cinebiografia repletos de dificuldades.

No primeiro episódio, que foi ao ar na noite de terça-feira, Xi é mostrado brigando com um administrador escolar chamado Wei Hai. Na vida real, Xi foi preso por envolvimento em uma conspiração para assassinar Wei, de acordo com uma futura biografia de Xi Zhongxun escrita por Joseph Torigian, pesquisador do Laboratório de História Hoover da Universidade de Stanford. A versão dramatizada minimiza o papel de Xi na tentativa de homicídio.

“O tratamento dos produtos culturais sempre foi um barómetro para a política no partido”, disse Torigian, observando que o próprio Xi foi expurgado devido ao seu apoio a um romance que foi visto como uma tentativa secreta de reescrever a história do Partido. “A história do partido e a forma como é apresentada sempre foi um campo minado.”

Mais recentemente, Xi Jinping parece estar preocupado com o facto de os jovens perderem o fervor da sua geração e da do seu pai. Num artigo publicado no jornal do Partido Comunista, Diário do Povo, no ano passado, ele exortou os jovens a “ouvirem e seguirem o partido de forma inabalável” e a serem pessoas que “podem suportar as adversidades e estão dispostas a trabalhar arduamente”.

Essa retórica está em desacordo com os recentes chavões que se tornaram populares entre os jovens: espigando, ou “deitado”, reflete o desejo de abandonar a corrida desenfreada por um estilo de vida mais passivo, enquanto neijuan, ou “involução”, reflete o desespero diante da sensação de estar sobrecarregado.

“Parte da ideia do modelo de Xi é que esta geração precisa de tomar o testemunho da geração mais velha”, disse Torigian. “Uma maneira específica e concreta de fazer isso é mostrar como Xi Jinping herdou o bastão de seu próprio pai.”

Pesquisa adicional de Chi-hui Lin