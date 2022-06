Dono de bar é preso em operação contra exploração sexual em Sena Madureira, no Acre

Ele foi preso nessa quinta-feira (9) por equipes da Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). A operação teve reforço ainda polícias Militar e Civil.

A operação foi deflagrada depois que o MP-AC recebeu a denúncia da mãe de uma adolescente de 16 anos, que teria sido vítima de estupro. A denúncia foi feita no dia 20 de maio e relatava que havia um bar, chamado de ‘esconderijo secreto’, para onde as vítimas eram levadas para serem abusadas.

O dono desse bar era responsável, segundo as investigações, por agenciar as adolescentes para os clientes do estabelecimento. Para tentar chegar até o homem que abusou da menina de 16 anos, o MP-AC pediu a prisão preventiva do dono do bar.