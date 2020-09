Dupla armada assalta loja e foge levando mais de R$ 4 mil em dinheiro e eletrônicos

Dois homens armados assaltaram uma loja de celulares localizada na região central de Cruzeiro do Sul, situada bem ao lado da Câmara Municipal da cidade. Os bandidos conseguiram fugir levando pouco mais de R$ 4 mil e alguns equipamentos eletroeletrônicos. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (22).

Segundo informou a polícia militar, a dupla chegou ao local e fugiu em seguida com apoio de uma motocicleta. Nas imagens da câmera segurança da loja é possível ver o momento em que dupla já está saindo do local com mochilas, onde levam o dinheiro e celulares.

Também na mochila, os bandidos esconderam as armas de fogo usadas durante o assalto. Até o momento, nenhum dos assaltantes foi preso e a Polícia Militar segue nas buscas pela dupla.