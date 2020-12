Dupla é presa em operação com 9 quilos de cocaína em Marechal Thaumaturgo

Como parte da Operação Hórus, equipes das Polícia Federal, Civil e Polícia Militar prenderam no último domingo, 6, A. E. P. A, 25 anos e J. M. P. C, 40 anos e apreenderam 9 quilos de pedra de cocaína no Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, próximo à fronteira com o Peru. O caso só foi divulgado hoje pela Policia Federal.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento das equipes pelos rios da região e avistaram duas pessoas descendo o Rio em uma pequena embarcação, que tentaram se evadir ao ver a polícia. Eles foram abordados e dentro da canoa havia uma embalagem que continha aproximadamente 9 quilos de pasta base de cocaína. O prejuízo ao crime, segundo a PF, é de R$ 65.000,00.

Um dos indivíduos que transportavam a droga é um brasileiro, foragido da justiça e com dois mandados de prisão em aberto. O outro, não teve a nacionalidade divulgada. Eles disseram à polícia que, com eles vinha havia um terceiro traficante, que, ao escutar o barulho de um barco subindo o rio, pegou uma saca de drogas com aproximadamente 15 quilos de cocaína e pulou no Rio Amônia.

O material apreendido e os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, no Município de Cruzeiro do Sul e em seguida serão levados para o Complexo Penitenciário Manoel Neri.