Durante o Mês do Servidor, Procon realiza palestra sobre educação financeira e prevenção ao superendividamento

Da Redação



A emissora de rádio mais antiga do Acre, com seus 80 anos de fundação, teve sua sede totalmente revitalizada e modernizada pelo governo do Estado com aporte de recursos de emendas parlamentares. O feito foi destaque na sessão desta quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio do discurso da deputada estadual Maria Antônia, que participou da entrega da obra à comunidade junto com o governador Gladson Cameli, na tarde da última terça-feira, 22.

“Foi um prazer muito grande participar dos 80 anos da Rádio Difusora Acreana, e melhor, com aquela rádio revitalizada. Ficou um prédio muito bonito, a parte de dentro toda com o material de última geração, os aparelhos que precisam para fazer as entrevistas. O trabalho que eles fazem agora é muito melhor, com a qualidade muito melhor porque agora está tudo revitalizado, tanto o prédio como os equipamentos, para dar uma transmissão melhor aos seus ouvintes. A nossa população merece ter um serviço de boa qualidade”, disse a parlamentar ao utilizar a tribuna do Poder Legislativo.

No ensejo, a deputada Maria Antônia parabenizou o governador Gladson Cameli pelo investimento, enalteceu o trabalho realizado pela equipe responsável em levar informação e entretenimento até as comunidades mais isoladas no estado e destacou a importância social da rádio.

“A Rádio Difusora Acreana tem muita história. É uma rádio muito respeitada. Eu estive lá, tive o prazer de participar e parabenizar o governador por ter feito essa revitalização. Aproveito para agradecer aos parlamentares federais que alocaram algumas emendas para ajudar nessa recuperação da Difusora. Agradeço pelo convite que me fizeram para estar lá, o Fernandes [Raimundo Fernandes, diretor da rádio], que já trabalha há tantos anos lá, a secretária Nayara Lessa, que também nos convidou, e a equipe do governo também que nos fez esse convite, e eu fiquei muito lisonjeada e feliz por ver aquela rádio funcionando do jeito que está, levando, com certeza, as matérias, as notícias para toda a nossa população com mais qualidade”, concluiu.

