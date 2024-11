“É a minha morte política que está sendo exigida”

Marine Le Pen, à sua chegada ao tribunal de Paris para o julgamento da alegada apropriação indébita de fundos do Parlamento Europeu pelo Comício Nacional, 6 de novembro de 2024. AURELIEN MORISSARD/AP

Marine Le Pen é considerada inocente. Os seus advogados, os do Conselho Nacional (RN) e os outros vinte e quatro eleitos, executivos ou pequenos que foram julgados ao seu lado por desvio de fundos públicos no caso de assistentes parlamentares europeus, ainda têm seis dias de contestação. O julgamento só será proferido em 2025. Mas é no olhar negro, no rosto fechado e no tom vingativo que o tricampeão presidencial apresentou-se no noticiário da televisão das 20h no TF1.sexta-feira, 15 de novembro.

Dois dias antes, as requisições do Ministério Público, proporcionais às violações de integridade de que é suspeita, recordaram à deputada de Pas-de-Calais a ameaça que pesava sobre o seu futuro político: cinco anos de inelegibilidade foram-lhe exigidos por do Ministério Público, além de cinco anos de prisão (dois dos quais fixos, convertíveis com pulseira eletrónica) e multa de 30 mil euros.

Uma perspectiva que desde então justificou um protesto do seu campo contra a justiça, descrita como ” política “acusado de querer dificultar a ascensão de Marine Le Pen. “Venho hoje dizer aos franceses que a ideia de que (…) privá-los da sua escolha é um ataque muito violento à democracia”.alertou a filha de Jean-Marie Le Pen, com a mandíbula cerrada.

Gerencie o risco de ela não poder aparecer

O reconhecimento do RN tinha, portanto, um limite: os interesses pessoais do seu líder. Depois de anos a estabelecer-se como um baluarte das instituições, a eleita regressou definitivamente à retórica populista e anti-establishment que o seu partido tinha silenciado, considerada incompatível com a ascensão ao poder. A prioridade neste momento não é construir a estatura de uma candidata para as próximas eleições presidenciais, mas gerir o risco de que ela não consiga concorrer. “O objetivo (de magistrados) é atacar um oponente políticorepetiu Marine Le Pen. E, além de mim, é o povo francês que, na realidade, está impedido de ter esperança. »

O presidente do grupo RN na Assembleia Nacional nega “colocar pressão” sobre seus juízes, mas ela alerta que uma sentença severa o suficiente para frustrar seus planos de carreira causaria um “disfunção democrática”. Principalmente se, conforme solicitado pela acusação, ela fosse inelegível com execução provisória, privando-a imediatamente do direito de concorrer a uma eleição. “É a minha morte política que está sendo exigida”lamentou aquela que se apresenta em “candidato natural” de seu campo nas eleições presidenciais de 2027.

