“É hora de mudar para uma mentalidade de tempo de guerra”, diz o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte

Peter Bradshaw



Tele história do Massacre terrorista nas Olimpíadas de Munique de 1972 – em que 11 reféns israelitas foram mortos pelo grupo Setembro Negro Palestiniano, morrendo juntamente com cinco membros do grupo e um agente da polícia da Alemanha Ocidental – é recontado pelo realizador e co-roteirista suíço Tim Fehlbaum como um thriller tenso e tenso. O filme deixa para nós fazermos o que quisermos com os paralelos modernos.

A situação é reinventada como uma espécie de procedimento mediático, mostrado puramente do ponto de vista da divisão desportiva da ABC TV, que, a partir da sua galeria apertada e claustrofóbica, se viu responsável por transmitir os eventos ao vivo para o mundo. A equipe é vista empurrando uma câmera de estúdio pesada ao alcance da vila dos atletas para capturar imagens, discutindo com outras empresas de TV americanas sobre espaço para transmissão de satélite. Eles estão sob pressão para fazer declarações não verificadas para garantir que seus rivais não recebam o furo, tomando decisões editoriais em frações de segundo, sem experiência em notícias, enquanto fazem caretas diante de telas de TV como o Controle da Missão de Houston assistindo à Apollo 13. E eles estavam apenas conscientes tarde demais de que estavam influenciando diretamente o que estava acontecendo, à beira do pânico diante da responsabilidade e do puro pesadelo pós-moderno do que estava acontecendo.

Os atores interpretam os executivos em manga de camisa conversando uns com os outros e gritando instruções aos microfones, efetivamente em diálogo com os verdadeiros apresentadores em clipes de TV de arquivo. A ação ficcional é intercalada com imagens reais e emissoras reais (nosso próprio jornalista britânico Trevor McDonald é visto).

É uma imagem muito inteligente, envolvente e escrita de forma despretensiosa, com algo do Broadcast News de James L Brooks e não pude deixar de pensar que talvez este seja o filme que Steven Spielberg poderia ter feito, em vez de Muniqueseu thriller forsythiano bastante pesado sobre as consequências, embora o melhor filme sobre o assunto certamente ainda seja o documentário de 1999 de Kevin Macdonald, vencedor do Oscar Um dia em setembro.

John Magaro interpreta o assediado jovem diretor de estúdio Geoffrey Mason, movido por uma energia nervosa e uma euforia não reconhecida enquanto improvisa e inventa efetivamente novas técnicas de transmissão ao vivo enquanto o caos se desenrola ao seu redor. Peter Sarsgaard é o executivo Roone Arledge e Ben Chaplin o produtor supervisor Marvin Bader. O ator franco-argelino Zinedine Soualem interpreta o engenheiro Jacques Lesgards; o filme ampliando sua ascendência árabe para equilibrar a presença judaica na redação. A atriz alemã Leonie Benesch interpreta uma personagem ficcional, Marianne Gebhardt, a jovem assistente idealista, mortificada com os pecados da geração mais velha, colocada em serviço para traduzir o que estava acontecendo.

O filme nos mostra os dois pesadelos da ABC: a equipe inicialmente triunfou ao colocar câmeras e comentaristas em posição para assistir às tentativas iniciais da polícia alemã local, sem treinamento, empunhando rifles de nível militar, de escalar os telhados e com a vantagem da surpresa. invadindo os apartamentos onde os reféns estavam mantidos. Eles mostraram-no ao vivo, mas a sua auto-felicitação durou pouco, pois perceberam que os terroristas também podiam ver o filme nas suas televisões. Dado que a polícia alemã era quase bizarramente incompetente e mal treinada (tendo recusado o pedido de Israel para enviar a sua própria equipa de forças especiais), provavelmente não teria funcionado. Mas quem sabe? A televisão ABC mudou o curso da história da pior maneira possível?

E então, depois que os reféns foram levados da vila olímpica para um campo de aviação militar, a equipe ABC começou a ouvir rumores (dolorosamente errados) de que todos os reféns estavam livres, e seguindo o exemplo de uma declaração precipitada na rádio estatal da Alemanha Ocidental, encorajar seus apresentadores a reciclar essas falsas boas notícias. Qualquer nervosismo que tenham é aparentemente anulado pelos relatórios de confirmação subsequentes – mas não estarão estas confirmações simplesmente a inspirar-se na voz autoritária da América?

Este é um filme que tem sucesso porque não se sobrecarrega com a história ou a política, ou com as suas questões auto-reflexivas; simplesmente transcreve a insensibilidade profissional e o voyeurismo do jornalismo televisivo ao vivo, preocupado apenas em captar as imagens e envolvê-las com um final elegante. O filme se move com mais liberdade devido à sua despreocupação voluntária com as implicações históricas do massacre de reféns em Munique; o público moderno pode sentir que o contexto contemporâneo o torna ingênuo ou obtuso. Mas é uma imagem musculosa e bem feita, com cheiro de suor frio.