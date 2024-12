A violência aumenta na Geórgia antes das eleições presidenciais – DW – 13/12/2024

Esta não é uma eleição comum. O clima em Geórgia está tenso no período que antecede a votação em 14 de dezembro. Há mais de duas semanas tem havido protestos em massa em todo o país, e as autoridades responderam com força.

Os protestos ocorrem no meio do crescente confronto entre a oposição política e o partido do governo, Georgian Dream. Começou com as eleições parlamentares em Outubro e intensificou-se com o recente anúncio do governo de que seria suspendendo O processo de adesão da Geórgia à União Europeia.

Chefe de estado com poderes limitados

A crise foi agravada pelas alterações introduzidas na Constituição em 2017, que permitiram ao partido Georgian Dream utilizar a sua maioria absoluta parlamentar para aprovar certas reformas. Entre elas estavam as alterações introduzidas no procedimento de eleição do presidente, que transformaram o país numa república parlamentar onde o presidente tem agora apenas poderes limitados.

Protestos na Geórgia continuam enquanto partido no poder reprime distúrbios Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

As eleições presidenciais de 2018 foram as últimas em que o chefe de Estado foi eleito diretamente pelo povo. Salomé Zourabichvilicuja candidatura foi apoiada na altura pelo partido do governo, venceu essa votação. No entanto, desde então, a relação entre este presidente pró-europeu e o sonho georgiano pró-russo azedou.

No âmbito das reformas, o chefe de Estado, um papel em grande parte cerimonial, será agora escolhido por um colégio eleitoral de 300 pessoas, composto por 150 representantes do parlamento recém-eleito e 150 delegados regionais. Dado que o partido Georgian Dream tem uma maioria parlamentar e uma influência considerável nas regiões do país, os candidatos da oposição não têm hipóteses de vitória.

Oposição boicota eleições

A oposição está a boicotar tanto o parlamento recém-eleito como as eleições presidenciais, pelo que o Georgian Dream é o único partido que apresentou um candidato. De acordo com os resultados oficiais das eleições parlamentares de Outubro, o partido no poder conquistou 89 dos 150 assentos.

No entanto, essa eleição foi marcada por inúmeras irregularidadeso que levou a União Europeia a pedir uma reprise. A oposição alegou fraude eleitoral em grande escala e recusou-se a ocupar os seus assentos no parlamento.

A atual presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, expressou seu apoio aos manifestantes Imagem: Irakli Gedenidze/REUTERS

O Presidente Zourabichvili também rejeitou os resultados eleitoraise disse que ela é agora a única instituição estatal legítima na Geórgia. Ela disse que não renunciará até que novas eleições parlamentares sejam realizadas.

A especialista política georgiana Gela Vasadze disse que as eleições presidenciais de sábado não deveriam ser reconhecidas. “Como podem ser realizadas eleições quando o parlamento é ilegítimo?” perguntou ele, acrescentando que acredita que houve uma fraude maciça na votação parlamentar de Outubro, cujos resultados a sociedade georgiana se recusou a reconhecer.

“Mas o mais importante é que a Constituição foi violada quando a primeira sessão do parlamento não foi convocada pelo chefe de Estado – e numa altura em que o presidente e toda uma série de figuras da oposição entraram com ações judiciais no tribunal constitucional alegando que houve fraude eleitoral”, disse ele à DW.

Candidato de extrema-direita acusa oposição de provocar “revolução”

Georgian Dream nomeou Mikheil Kavelashvili como seu candidato – um ex-jogador de futebol profissional e membro de extrema direita do parlamento pelo partido Poder Popular, que apoia o governo.

Representantes da sociedade civil georgiana identificaram-no como um dos autores do controverso lei de agentes estrangeiroslegislação que entrou em vigor em junho e que exige que as organizações recebam mais de 20% do seu financiamento de

no exterior para se registrarem como agentes de influência estrangeira.

Mikheil Kavelashvili, centro, foi nomeado candidato presidencial pelo partido governante Georgian Dream no final de novembro. Imagem: Georgian Dream Party/AP/aliança de imagens

A lei foi o catalisador de protestos ferozes e causou uma deterioração rápida nas relações da Geórgia com o Ocidente. Alguns setores da sociedade georgiana também criticaram a candidatura de Kavelashvili pela sua falta de ensino superior.

Por sua vez, Kavelashvili acusou a oposição de ser controlada por “membros do Congresso dos EUA”, que, segundo ele, querem provocar uma “revolução” na Geórgia e criar condições como as da Geórgia. Ucrânia.

O especialista político Vasadze disse que Kavelashvili só pode ser considerado um “presidente nomeado”, não um presidente eleito. Ele não acredita que seja possível realizar eleições justas na Geórgia nas actuais condições.

Mais protestos são esperados enquanto estado alerta sobre escalada

Enquanto isso, Sonho Georgiano alertou a presidente Zourabichvili que ela deve desocupar o palácio presidencial em Tbilisi até 29 de dezembro – o dia em que o novo presidente deverá tomar posse.

Fora do Palácio Orbeliani, residência oficial do chefe de Estado, um trenzinho foi instalado como decoração de Ano Novo. “Colocaram um trem em frente ao Palácio Orbeliani”, escreveu Zourabichvili nas redes sociais. “Vamos ver quem vai.”

Os manifestantes foram alvo de violência por parte das autoridades, mas as manifestações continuam Imagem: Irakli Gedenidze/REUTERS

Os protestos em curso parecem estar preocupando o governo. Na terça-feira, o Serviço de Segurança do Estado emitiu um comunicado, alegando que “os organizadores de atos destrutivos e criminosos estão a planear impedir, por todos os meios possíveis, a eleição do sexto presidente da Geórgia em 14 de dezembro de 2024, o que desencadearia artificialmente uma crise”. .”

Segundo as autoridades, alguns indivíduos pretendem “agravar a situação tanto quanto possível”, resultando potencialmente em “duas ou três vítimas mortais”. O Serviço de Segurança do Estado alertou ainda que estas pessoas acusarão então o governo de “assassinato” como forma de alimentar os protestos.

Este artigo foi escrito originalmente em russo.