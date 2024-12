Economia cresce 0,9% no terceiro trimestre de 2024, diz IBGE

Índice de ações blue-chip de referência da Alemanha ultrapassou os 20 mil pontos pela primeira vez durante o pregão da manhã de terça-feira, atingindo a marca histórica logo após a abertura.

O DAX, que é composto por 40 grandes empresas alemãs de capital aberto, tem oscilado recentemente em torno da marca de 19.000, mas subiu para 20.000 na semana passada, apesar de uma série contínua de dados sombrios sobre o Economia alemã em geral.

A tendência é uma rara notícia positiva do A maior economia da Europa ultimamente. Alemanha evitou por pouco a recessão no terceiro trimestre do anomas os dados mais recentes sugerem que uma recessão de inverno é inevitável no novo ano. Somam-se a isso as más notícias em termos de emprego, com uma onda de cortes de empregos industriais anunciado recentemente em empresas icônicas como Thyssenkrupp e Bosch.

Depois, há as sérias dificuldades na montadora Volkswagenonde a perda de empregos e o fechamento de fábricas são iminentes há meses.

As lutas internas na coligação governamental de três partidos sobre como lidar com o grave mal-estar económico do país levaram recentemente ao colapso do governo, com eleições antecipadas marcadas para fevereiro.

DAX tem pouca exposição à Alemanha

Tal como noutros lugares, a Alemanha tem sido atormentada por uma inflação elevada nos últimos anos, deixando os consumidores sem dinheiro. As encomendas industriais e a produção no país exportador também caírame pesquisas mostram que as empresas alemãs estão cada vez mais pessimistas quanto ao futuro.

“Olhando para o futuro, há muito poucos motivos para esperar qualquer mudança iminente para a economia”, disse Carsten Brzeski, do ING Bank, na semana passada. “Na verdade, as políticas económicas esperadas da próxima administração dos EUA, bem como a contínua incerteza política como resultado do colapso do governo alemão, provavelmente pesarão sobre o sentimento na Alemanha.”

Então, por que o otimismo dos investidores?

“Ironicamente, penso que há um forte argumento a favor de uma correlação inversa entre o desempenho económico e o desempenho do mercado de ações”, disse à DW Ben Ritchie, diretor de ações dos mercados desenvolvidos da empresa de investimentos Abrdn, no início deste ano, quando o DAX também abriu novos caminhos. apesar dos fracos dados económicos globais.

“As receitas destas empresas não estão na Alemanha”, disse Ritchie. “Portanto, a economia alemã não importa.”

Apesar dos problemas internos, os investidores estão optimistas quanto ao desempenho das maiores empresas da Alemanha Imagem: Christin Klose/dpa/picture Alliance

As PME não partilham do optimismo

Clientes de varejo e locais de produção para estes grandes empresas internacionais estão localizados principalmente fora da Alemanha. Especialistas como Ritchie dizem que a saúde desses mercados, juntamente com desenvolvimentos estruturais dentro de indústrias e empresas específicas, tem uma influência muito maior no desempenho do DAX do que a economia doméstica.

No entanto, muitos argumentam que este não é o caso das pequenas e médias empresas (PME) na Alemanha, que empregam mais de 50% da força de trabalho do país, mas não estão representadas no índice DAX.

Como resultado, a sua sorte está muito mais ligada à economia nacional e aos seus problemas com o aumento dos custos e outros desafios estruturais.

É uma das razões pelas quais o moral empresarial caiu mais do que o esperado na Alemanha de acordo com pesquisa divulgada em 25 de novembro pelo Instituto Ifo do país. “A leitura confirma que a economia alemã continua em crise”, disse Franziska Palmas, economista sénior para a Europa na Capital Economics, sobre o número do sentimento empresarial.

O que há de errado com a economia da Alemanha? Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Economia fraca pode ser um ponto forte para as ações

A força da economia dos EUA é provavelmente mais significativa para a actual tendência do DAX do que a da Alemanha. Os elevados gastos com ajuda ao coronavírus e os baixos custos de energia ajudaram a aumentar os gastos dos consumidores nos últimos 18 meses.

No entanto, isso não se reflectiu na Alemanha, onde os gastos dos consumidores permanecem moribundos, apesar de um arrefecimento significativo da inflação.

No entanto, alguns especialistas sugeriram que uma economia interna lenta poderia, em última análise, ser uma coisa boa para as ações.

Para as maiores empresas da Alemanha, uma economia alemã fraca pode levar a um euro mais barato, bem como a custos de empréstimos mais baixos, à medida que o BCE tenta estimular os gastos na Europa – o que está actualmente a tentar a ver com uma série de cortes nas taxas de juros. Ao mesmo tempo, a estagnação teria pouco impacto nas receitas devido aos seus grandes mercados externos.

Editado por: Arthur Sullivan

Nota do editor: O artigo, publicado originalmente em 29 de fevereiro de 2024, foi atualizado em 3 de dezembro de 2024 para refletir que o DAX alemão ultrapassou a marca de 20.000.