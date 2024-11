Educação do Acre realiza avaliação de aprendizagem escolar em dezembro

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizou na manhã desta terça-feira, 26, em Rio Branco, a cerimônia de formatura do curso de Teleatendimento dos Serviços Emergenciais (190-193).

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o curso buscou capacitá-los com habilidades relevantes para o ingresso no mercado de trabalho, bem como para contribuir de forma significativa em situações de emergência e crises.

O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahualpa Ribeira, reiterou que o curso é uma oportunidade para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho: “Essa capacitação que a Segurança Pública está realizando hoje é uma oportunidade para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Nós, da Sejusp, ficamos muitos felizes em poder contribuir com isso”.

Com 80 alunos em Rio Branco e 27 em Cruzeiro do Sul, 23 destes já se encontram atuando no atendimento dos serviços emergenciais de segurança pública, colaborando para uma resposta rápida e bem-estar da sociedade em que estão inseridos.

“Estamos entregando mais duas turmas hoje e ficamos muito contentes com essa parceria entre Segurança Pública e Senac, contribuindo para a formação de excelentes profissionais que vão auxiliar no atendimento dos serviços emergenciais”, destacou Elizabeth Rodrigues Dantas, coordenadora pedagógica representante do Senac.

A aluna do curso, Ângela Oliveira, expressou sua satisfação de participar: “Participar do curso foi uma oportunidade para a gente ingressar no mercado de trabalho, um serviço tão importante que vai ajudar tantas pessoas”, destacou.

