Eleito vereador mais votado, “Zé Prego” afirma que continuará sendo pedreiro

Eleito o vereador mais votado do município de Tarauacá, com 864 votos, o pedreiro e carpinteiro José Manoel do Santos, de 41 nos, não parou para descansar após as eleições.

“Zé Prego”, como é conhecido e chamado por amigos, já está trabalhando como pedreiro, na sua 1ª empreitada após a disputa eleitoral.

Nesta sexta-feira, 04, o Acre.com.br visitou o futuro parlamentar, e fez o registro fotográfico do momento em que o pedreiro estava concluindo a área de uma residência.

“Não vou mudar meu jeito de ser porque sou vereador. Irei continuar trabalhando com a mesma humildade”, disse Zé, com pés e mãos sujos de cimento e areia.

Questionado sobre sua futura atuação na Câmara de Vereadores, “Zé Prego” deixou claro que o mandato não lhe envaidece e que a humildade é sua marca.

“Não irei mudar de residência, transporte, roupa ou modo de ser. Continuarei sendo o mesmo “Zé Prego” de sempre, como pedreiro e usando minha bicicleta, e não pretendo usar terno e gravata. O povo quer atuação e resultado urgentes, a roupa não importa para quem me elegeu”, destacou.

Após sofrer um grave acidente de trabalho este ano de 2020, onde quase perdeu completamente uma das visões, “Zé Prego”, se recuperou e perseverou na luta para eleger-se vereador. E foi um sucesso de votos. Zé Prego (PSDB) recebeu 864 votos, fazendo campanha numa bicicleta e sem comprar votos.

