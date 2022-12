Em 16 dias, já choveu 35% a mais do que o esperado para todo o mês de dezembro em Rio Branco

O aumento no volume das chuvas também reflete no nível do Rio Acre. Apesar da oscilação, o manancial voltou a subir nas últimas 24 horas e saiu de 3,90 metros nessa sexta-feira (16) para 4,32 metros neste sábado (17). No último dia 7 de dezembro, o rio chegou a se aproximar dos 10 metros, com a chegada do período chuvoso.