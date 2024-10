Em África, inundações “sem precedentes” agravadas pelas alterações climáticas

Nigerianos deslocados pelas cheias abrigam-se numa escola em Lokoja, no centro do país, a 22 de outubro de 2024. OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Todos os anos, durante doze anos, a mesma história se repete incansavelmente para Idris Egbunu: a estação das chuvas faz com que o rio Níger transborde e as águas invadam a sua casa no centro do Nigéria durante várias semanas, obrigando este reformado de 67 anos a encontrar abrigo com os vizinhos, antes de regressar a sua casa e observar os danos. É então necessário limpar, fumigar para evitar a propagação de doenças, reparar, repintar, reassentar… até à próxima estação chuvosa e à próxima inundação, quase inevitável na região de Lokoja, no estado central de Kogi, onde o terceiro O rio mais longo de África e o seu principal afluente, o rio Bénoué, unem-se.

Na Nigéria, tal como noutras partes de África, as alterações climáticas estão a exacerbar as variações das monções. Os desastres naturais estão a aumentar, pondo em perigo a sobrevivência de milhões de habitantes cujas casas foram danificadas ou destruídas e as colheitas agrícolas devastadas, comprometendo a segurança alimentar regional. As chuvas torrenciais e as graves inundações afectaram cerca de 6,9 ​​milhões de pessoas na África Ocidental e Central até ao momento em 2024, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).

Leia também | Em África, a resistência das barragens ao teste das inundações Adicione às suas seleções

De acordo com autoridades e moradores das áreas afetadas de Lokoja e arredores, as primeiras inundações começaram a atingir o estado de Kogi em 2012 e têm sido recorrentes ano após ano. Em 2022, toda a Nigéria sofre as piores inundações numa décadaque deixou mais de 500 mortos e 1,4 milhões de deslocados. Em Setembro, a cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, ficou quase metade coberta por água durante a noite.

Sandra Musa, conselheira da SEMA, a agência de ajuda local, do governador de Kogi, acredita que a situação este ano ainda não atingiu o nível de dois anos atrás, mas que é “muito grave” et “seriamente devastador”. “Normalmente nesta altura do ano as águas descem, mas aqui o nível continua a subir”explica ela, estimando que 2 milhões de habitantes do estado de Kogi sejam afetados pelas enchentes.

Fatima Bilyaminu, uma mãe e comerciante de 31 anos, só consegue chegar à sua casa no distrito de Adankolo, em Lokoja, de barco. A água barrenta do Níger sobe quase até as janelas e os aguapés se aglomeram contra a fachada dilapidada. “Eu perdi tudo. Minha cama, minha poltrona, meu guarda-roupa, meu equipamento de cozinha, meu gerador e tudo mais »lamenta quem não está na primeira enchente.

“Manifestação das mudanças climáticas”

Mais, “sem ter para onde ir” et “sem dinheiro para alugar outra casa”ela não tem outra escolha senão manter seu pequeno prédio de concreto com telhado de zinco e restaurá-lo, enchente após enchente. Mas a estrutura das casas tem dificuldade em lidar com infiltrações repetidas de água e grandes fissuras quebram certas fachadas. Outros estão começando a entrar em colapso.

África continua a ser altamente vulnerável às alterações climáticas, apesar de contribuir apenas com cerca de 4% das emissões globais de gases com efeito de estufa, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial publicado em fevereiro de 2023. O ano de 2024 promete ser o mais quente do mundo, depois de um ano de 2023 que já havia marcado recorde. “Este ano foi especial em termos de quantidade de chuva. Tivemos muitos eventos extremos, o que é uma das manifestações das alterações climáticas.”explica Aïda Diongue-Niang, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Leia também | O ano de 2024 será provavelmente o mais quente já registado, segundo o Observatório Europeu Copernicus Adicione às suas seleções

No Sahel, a precipitação foi “não publicado” pelo seu volume, intensidade e duração, observa Amadou Diakité, chefe do departamento de observações e previsões meteorológicas do Mali Météo. No Nígeralgumas regiões registraram “até 200%” O excesso de chuvas em relação aos anos anteriores, segundo os Serviços Meteorológicos Nacionais, e as águas colocaram em perigo o centro histórico da cidade de Agadez, classificado como Património Mundial da UNESCO, localizado no norte desértico.

Au Chadeas chuvas torrenciais desde julho causaram pelo menos 576 mortes e 1,9 milhão de vítimas, ou 10,2% da população do país, segundo relatório publicado pela OCHA. No Camarões, “As chuvas torrenciais destruíram mais de 56 mil casas, inundaram dezenas de milhares de hectares de culturas e causaram a perda de milhares de animais”de acordo com a OCHA.

Ciclo de dez anos virou anual

As cidades de Monróvia, Libériae Conacri, em Guinéviu ondas de lama invadirem as ruas, trazendo à tona a ideia de mudar a capital liberiana. Bairros inteiros de Bamako, Maliencontraram-se sob a água drenando resíduos e o conteúdo de fossas sépticas. Em agosto, o peso da água provocou o desabamento de um telhado da centenária túmulo de Askiana região de Gao. Em vários países, o início do ano letivo foi adiado.

Siga-nos no WhatsApp Mantenha-se informado Receba as notícias africanas essenciais no WhatsApp com o canal “Monde Afrique” Juntar

“Costumávamos ter um ciclo de cheias de dez anos, que agora se tornou um ciclo anual”resume Clair Barnes, pesquisadora do centro de política ambiental do Imperial College London. “Precisamos nos preparar para mais inundações. E só vai piorar se continuarmos a queimar combustíveis fósseis”.ela teme.

Leia também a entrevista | Artigo reservado para nossos assinantes Inundações: “O aquecimento global está a gerar episódios ainda mais violentos de fortes precipitações” Adicione às suas seleções

À medida que as temperaturas globais aumentam, os eventos extremos aumentarão em frequência e intensidade. Os especialistas estimam que, até 2030, até 118 milhões de africanos muito pobres (com rendimentos inferiores a 2 dólares por dia) estarão expostos à seca, às inundações e ao calor extremo.

Em África, onde a população está a crescer fortemente, “o assentamento anárquico de populações às margens dos rios tendo como corolário a destruição da vegetação” aumenta o risco de inundações, estima Youssouf Sané, da Agência Nacional de Aviação Civil e Meteorologia do Senegal, que espera que os Estados “integrar este aspecto das mudanças climáticas na urbanização”.

No entanto, “o único caminho” reduzir a incidência destes eventos extremos é “limitar as emissões de gases de efeito estufa e isso não depende da região, depende de toda a humanidade”insiste Aïda Diongue-Niang, do IPCC.