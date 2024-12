Em CZS, Ufac promove 6ª Semana Florestal do Vale do Juruá — Universidade Federal do Acre

A Ufac promove a 6ª Semana Florestal do Vale do Juruá, com o tema “O Setor Florestal na Atualidade: Um Contexto Político, Econômico e Socioambiental”, reunindo estudantes, professores, profissionais e parceiros do setor, com uma programação que contempla palestras, minicursos, mesa-redonda e apresentações científicas. O evento teve abertura na terça-feira, 3, na cinemateca do campus Floresta, e termina nesta sexta-feira, 6.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, parabenizou o curso de Engenharia Florestal pelo protagonismo nas pesquisas em diversas áreas, especialmente em tempos de mudanças ambientais. “Este ano vencemos as queimadas e agora nos preparamos para um provável período de intensas chuvas; por isso é importante discutirmos esse tema”, disse.

A coordenadora-geral do evento, professora Bianca Cerqueira Martins, lembrou que esse é o primeiro evento presencial de Engenharia Florestal após a pandemia da covid-19. Ela também destacou a importância do tema. “Temos palestrantes de engenharia florestal, mas de outras áreas afins que atuam em prol da nossa diversidade e do aproveitamento dos nossos recursos naturais, para que a sociedade tenha o melhor”, observou. “Espero que [os participantes] aproveitem, se identifiquem com o evento e devolvam para a sociedade aquilo que ela espera de nós.”

A palestra de abertura, intitulada “Cenário Atual e Perspectivas Futuras para o Setor Florestal no Brasil: Um Recorte da Bioeconomia Florestal, no Contexto do Manejo Florestal Comunitário e Familiar na Amazônia”, foi proferida pelo engenheiro florestal Cesar Tenório, da Universidade Federal do Pará.

Também participaram da solenidade de abertura o diretor do CMulti, Hugo Mota Ferreira Leite; a integrante do CA de Engenharia Florestal, Cristina Lima de Melo; o representante do Coletivo dos Estudantes Indígenas da Ufac, Samuel Arara; e o diretor-geral da Mútua — Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, Luciano Sasai.