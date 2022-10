Em dois dias, Projeto Cidadão encerra inscrições para o casamento coletivo em Rio Branco

As inscrições começaram nessa segunda (17) e uma fila quilométrica se formou em frente ao Fórum Barão do Rio Branco. Teve casal que até madrugou na fila para garantir uma das vagas. Somente no primeiro dia, mais de 200 casais se inscreveram, sobrando poucas vagas para o segundo dia, que também registrou filas.

“A procura foi grande, nós disponibilizamos 300 vagas e nessa segunda-feira nós atendemos 238 casais, restando apenas 62 vagas para esta terça e pela manhã já tivemos que encerrar a entrega de senhas. Ainda conseguimos incluir mais 30 vagas, porque geralmente até a data da habilitação no cartório existe desistência, alguns não conseguem a documentação e aí colocamos a mais para no final termos os 300 casamentos. A procura é grande pelo fato de eles não precisarem pagar as taxas para o casamento, que chega a ser entorno de R$ 400”, informou a supervisora do Projeto Cidadão, Lenice Lima.