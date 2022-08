Em menos de 8 meses, Câmara de Vereadores de Tarauacá já gastou quase R$ 2 milhões

As despesas são ordenadas e autorizadas pelo presidente vereador Francisco Feitoza Batista, “Chico Batista” (PDT). Os dados do Portal da Transparência informam que já foram gastos R$1.647.777,86 milhão de reais.

O tarauacaense nem imagina, mas nos oito primeiros meses deste ano de 2022, janeiro até 25/08/2022, já foram gastos quase dois milhões de reais com a manutenção de 11 vereadores e do Poder Legislativo Municipal.

A despesa inclui salários de onze vereadores, assessores políticos, servidores efetivos, escritório particular de advocacia, empresa de contabilidade, pagamento de diárias, e até despesas com alimentação, além de material de expediente, locação de veículo particular, combustível, energia, telefone, internet, INSS, locação de imóvel residencial e contratos com empresas.

O Portal da Transparência informa a relação das despesas com os nomes dos credores, pessoas físicas e jurídicas, notas de empenho, datas e valores pagos. Veja abaixo:

O Portal da Transparência é uma exigência de lei federal, e deve ser atualizado diariamente.

Calcula-se que a despesa anual, em 2022, poderá alcança R$2,5 milhões, aproximadamente, podendo a despesa ser maior ou menor, conforme previsão orçamentária, licitações, contratos efetivados, pagamentos de rescisões de contratos de trabalho, pagamento de férias, décimo terceiro salário, etc.