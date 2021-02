Em Rio Branco, adolescente de 13 anos é raptada, torturada até a morte e enterrada em cova rasa

A adolescente Raquel Melo de Lima, de 13 anos, foi encontrada morta dentro de uma cova rasa na manhã deste domingo, 31, em uma área de matagal localizada no Ramal do Pica-Pau, situada região da Estrada do Amapá, em Rio Branco.

A polícia informou que na noite da última sexta-feira, dia 29, a vítima foi raptada juntamente com sua mãe. Elas foram cercadas por cinco homens não identificados que seriam membros de uma facção criminosa. Elas estavam saindo da igreja quando foram levadas para uma casa abandonada.

Em seguida, a mãe de Raquel foi liberada. Já sua filha foi arrastada para uma área de vegetação e lá foi julgada pelo tribunal do crime. Segundo a polícia, Raquel passou a madrugada sendo torturada e em seguida foi executada.

Na noite deste sábado, 30, várias guarnições se deslocaram até o Ramal em busca de encontrar a adolescente, porém não obtiveram êxito. Pela manhã deste domingo, as guarnições da Polícia Militar do Bope com a ajuda da CP Cães conseguiram localizar o corpo de Raquel.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Em seguida o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exame cadavérico.

Até o término dessa matéria, ninguém havia sido preso. O caso agora segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).A Polícia não soube informar a motivação do crime.