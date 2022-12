Em Rio Branco Homem morre carbonizado dentro da sua própria casa

O vendedor ambulante, Francisco Silva Souza, de 55 anos, mais conhecido pelo apelido de “China” morreu carbonizado dentro da própria residência na noite deste domingo (18), localizado na Avenida Sobral, Bairro Ayrton Sena na região da Baixada, na cidade de Rio Branco Acre.

O incêndio supostamente teria iniciado por um curto circuito em uma fiação de energia elétrica de um ventilador e se propagando rapidamente devido a quantidade alta de material plástico e tecidos que tinha dentro da residência.

Segundo informações da dona de casa Isabel Gonçalves Fiqueirote, esposa de Francisco, a família estava dormindo quando o incêndio começou.

Vizinhos perceberam as chamas e arrombaram um portão de ferro para acordar a família.

Francisco, assim que acordou conseguiu tirar a mulher de dentro da casa, pois ela estaria sob efeito de medicamento para dormir e teve dificuldade para despertar.

Em seguida ele ajudou o filho de 19 anos, retirar o caçula de 13 anos, mas não conseguiu sair a tempo, pois as chamas se propagaram rapidamente.

Vizinhos tentaram entrar na casa para salvar Francisco, mas as chamas altas impediram.

O corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas ao chegar no local a casa já estava totalmente consumida pelas chamas.

Os bombeiros trabalharam insensatamente e após quase duas horas, o corpo de Francisco foi encontrado carbonizado dentro da residência.

Na frente da casa estavam estacionadas duas motocicletas, uma delas foi atingida pelas chamas e explodiu.

Quatro viaturas de combate a incêndio e uma de resgate de três batalhões do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

O corpo da vítima foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML.

Nesta segunda-feira, 19, peritos do Corpo de Bombeiros devem retornar ao local do sinistro para a luz solar coletar resíduos que auxilie no Laudo Pericial.