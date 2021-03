Em Tarauacá, motoristas iluminam pista para avião decolar com paciente com Covid-19

Motoristas de Tarauacá se uniram e estacionaram seus carros nas laterais da pista do aeroporto José Galera dos Santos (Carrapicho), na na noite desta quinta-feira (11) para que uma aeronave levantasse voo com uma paciente acometida com covid-19 que necessitava ser transferida para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. A ação solidária dos motoristas foi elogiada, mas ao mesmo tempo a falta de iluminação no aeroporto é criticada em grupo de WhatsApp de moradores da cidade. Vídeos do momento da decolagem da aeronave circulam na rede.

O aeroporto local passa por uma reforma em sua estrutura. Recentemente, o governador Gladson Cameli, em visita a Tarauacá, anunciou que a pista receberia iluminação e assim poderia ter voo à noite. Porém, até o momento a pista continua às escuras e com o aumento dos casos graves de covid-19 no município e as eventuais necessidades de transferências aéreas à noite surge a preocupação entre as autoridades e a população local por causa da falta de iluminação na pista no momento de maior urgência na cidade.