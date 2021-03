Tarauacá já tem 60% da cidade alagada em terceira enchente

A Defesa Civil já está mobilizada em Tarauacá devido a subida repentina dos rios da região, especialmente Tarauacá, que na manhã desta sexta-feira, 12, chegou a 10,71 metros, bem acima da cota de transbordamento.

O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Eudemir Bezerra, está na região. Em Tarauacá, 20 famílias já estão atingidas diretamente pela nova enchente.

Elas vivem em seis bairros e invasões que correspondem a 60% da cidade. “É a terceira enchente deste ano”, disse o coronel Eudemir ao ac24horas.

A cidade ainda nem se recuperou da cheia de fevereiro e já convive com novo drama. Esta terceira alagação começou pelo Rio Muru, que transbordou antes do Rio Tarauacá. No dia de hoje (12/3) há sinais de estabilidade nas cabeceiras dos rios.