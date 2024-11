em Viena, centenas de opositores manifestaram-se numa “atmosfera alegre”

Share Tweet Share Share E-mail

Neste sábado, 16 de novembro de 2024, a UEFA Nations League apresenta um confronto decisivo entre Turquia e País de Gales. A partida acontece às 14h (horário de Brasília) no Estádio Kadir Has, na cidade de Kayseri, na Turquia. Este jogo é válido pela quinta rodada do Grupo 4 da Liga B e promete fortes emoções, com as duas seleções brigando pela liderança do grupo.

A Turquia chega como líder com 10 pontos, enquanto o País de Gales está na segunda posição com 8 pontos. A importância do jogo é enorme, pois o resultado pode definir o destino de ambas as equipes na competição, seja consolidando a liderança turca ou dando aos galeses a chance de subir ao topo.

Onde Assistir Ao Vivo

Para os fãs de futebol que desejam assistir a esse grande duelo ao vivo, a transmissão será realizada pelo canal SporTV e pela plataforma de streaming Disney+. Estas opções garantem que nenhum torcedor perca os principais momentos do jogo, seja pela televisão ou pela internet. Vale a pena se programar para não perder essa emocionante disputa, que poderá ser acompanhada com alta qualidade de som e imagem.

A transmissão na Disney+ é uma excelente alternativa para quem prefere assistir pela internet, oferecendo acesso rápido e eficiente para todos os dispositivos conectados. Já o canal SporTV, conhecido pela sua cobertura esportiva completa, também promete trazer comentários detalhados e análises do jogo em tempo real.

Prováveis Escalações

As escalações são sempre um ponto de interesse antes de um grande confronto, e a expectativa é alta para ver quais serão as escolhas dos técnicos Vincenzo Montella, da Turquia, e Craig Bellamy, do País de Gales. Ambos os treinadores têm opções importantes e precisam montar suas equipes de forma estratégica para alcançar um resultado positivo.

Provável Escalação da Turquia:

Goleiro : Cakir

: Cakir Defesa : Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu

: Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu Meio-campo : Kokcu, Calhanoglu, Kahveci

: Kokcu, Calhanoglu, Kahveci Ataque: Guler, Yildiz, Akturkoglu

O técnico Vincenzo Montella aposta em uma formação que prioriza a posse de bola e a ofensividade. A defesa sólida é comandada por Demiral, enquanto o meio-campo é articulado por Calhanoglu, jogador conhecido por sua precisão nos passes e controle de jogo. No ataque, Kerem Akturkoglu é uma das grandes armas, com quatro gols na competição até agora.

Provável Escalação do País de Gales:

Goleiro : Darlow

: Darlow Defesa : Davies, Cabango, Rodon, Williams

: Davies, Cabango, Rodon, Williams Meio-campo : Sheehan, Wilson, Burns, Cullen, Brooks

: Sheehan, Wilson, Burns, Cullen, Brooks Ataque: Harris

Craig Bellamy traz uma abordagem tática focada na solidez defensiva e nos rápidos contra-ataques. A linha de defesa, liderada por Ben Davies, é uma das mais organizadas da competição. O meio-campo tem Harry Wilson como peça fundamental, especialmente nas bolas paradas, e o ataque é liderado por Mark Harris, que traz muita velocidade e poder de finalização.

Detalhes da Partida e Contexto

A UEFA Nations League é uma competição importante que oferece não só prestígio, mas também a chance de promoção para uma liga superior. A Turquia, jogando em casa, tem uma vantagem significativa por contar com o apoio de sua torcida. O Estádio Kadir Has é conhecido por seu ambiente vibrante, e a expectativa é de uma atmosfera elétrica, com os torcedores turcos apoiando sua equipe do começo ao fim.

Por outro lado, o País de Gales não se intimida jogando fora de casa. Sob o comando de Bellamy, a seleção galesa já demonstrou sua capacidade de se defender bem e buscar oportunidades em contra-ataques. O técnico enfatizou a necessidade de disciplina tática e precisão nas chances criadas.

Análise Tática e Estratégica

Vincenzo Montella, treinador da Turquia, implementa um esquema que se destaca pela construção de jogadas desde a defesa. Os laterais, Celik e Kadioglu, são fundamentais para abrir o jogo e criar oportunidades de ataque. O meio-campo com Calhanoglu é a chave para ditar o ritmo da partida, enquanto o ataque é móvel e criativo, com jogadores como Akturkoglu e Yildiz.

O País de Gales, com Bellamy no comando, aposta em transições rápidas e eficiência defensiva. A defesa é compacta, e os jogadores são treinados para roubar a bola e lançar ataques rápidos. Harry Wilson, com sua habilidade em bolas paradas e jogadas decisivas, é uma ameaça constante, e o ataque liderado por Harris busca explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

Fatores Decisivos do Jogo

Posse de Bola e Controle : A Turquia precisa manter a posse de bola e ditar o ritmo para evitar que o País de Gales imponha seu estilo de jogo baseado em contra-ataques.

: A Turquia precisa manter a posse de bola e ditar o ritmo para evitar que o País de Gales imponha seu estilo de jogo baseado em contra-ataques. Eficiência nas Finalizações : Ambas as equipes terão que ser precisas nas poucas chances que criarem. A capacidade de transformar oportunidades em gols pode definir o resultado.

: Ambas as equipes terão que ser precisas nas poucas chances que criarem. A capacidade de transformar oportunidades em gols pode definir o resultado. Bolas Paradas : O País de Gales tem Harry Wilson, que é um especialista em cobrar faltas e escanteios, tornando as bolas paradas um perigo constante para a defesa turca.

: O País de Gales tem Harry Wilson, que é um especialista em cobrar faltas e escanteios, tornando as bolas paradas um perigo constante para a defesa turca. Pressão da Torcida : Jogar em casa pode ser uma vantagem para a Turquia, mas também vem com a pressão de corresponder às expectativas de sua torcida.

: Jogar em casa pode ser uma vantagem para a Turquia, mas também vem com a pressão de corresponder às expectativas de sua torcida. Transições Rápidas do País de Gales: A capacidade de executar contra-ataques rapidamente é uma das armas mais fortes da seleção galesa, e a Turquia precisará se preparar para neutralizar essas jogadas.

Histórico de Confrontos e Expectativas

O histórico de confrontos entre Turquia e País de Gales tem sido marcado por equilíbrio. No último jogo entre as seleções, realizado em setembro de 2024, o placar terminou em 0 a 0, demonstrando a dificuldade que ambas as equipes têm em se superar. Este fator aumenta a expectativa para o duelo deste sábado, que promete ser igualmente disputado.

Preparação e Treinamentos

A Turquia tem treinado intensamente, focando na construção ofensiva e na precisão das finalizações. Vincenzo Montella destacou a importância de aproveitar as oportunidades e manter a disciplina defensiva. Além disso, a equipe tem trabalhado em jogadas ensaiadas, visando quebrar a sólida defesa galesa.

O País de Gales também teve uma preparação focada na defesa e nas rápidas transições. Craig Bellamy enfatizou a importância de compactar o meio-campo e de não dar espaço aos talentosos atacantes turcos. A equipe realizou treinos específicos para melhorar a reação rápida após recuperar a bola, buscando pegar a defesa adversária desprevenida.

Aspectos Chave da Partida