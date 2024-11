Empresas alemãs testaram semana de trabalho de 4 dias – aqui está o resultado – DW – 11/05/2024

No início deste ano, cerca de 45 empresas alemãs lançaram um projeto semanal de trabalho de 4 dias para descobrir se uma mudança tão fundamental na forma como trabalhamos pode alcançar resultados positivos para empregadores e empregados.

Durante seis meses, e acompanhadas de perto por investigadores da Universidade de Münster, na Alemanha, as empresas voluntárias permitiram que os seus funcionários trabalhassem menos horas sem reduzir os seus salários. A execução piloto foi iniciada pela consultoria de gestão sediada em Berlim, Intraprenör, em colaboração com a organização sem fins lucrativos 4 Day Week Global (4DWG).

Alcançar o mesmo resultado com menos horas e o mesmo salário requer maior produtividade. Inicialmente, isso pode implicar mais estresse e uma carga de trabalho mais pesada — mas tem que ser assim?

A principal métrica é a produtividade

Para avaliar objetivamente os efeitos de jornada de trabalho reduzida, os pesquisadores fizeram mais do que apenas conduzir pesquisas e entrevistas. Eles também analisaram amostras de cabelo para avaliar os níveis de estresse e usaram rastreadores de condicionamento físico para coletar dados fisiológicos como frequência cardíaca, nível de atividade e qualidade do sono.

Julia Backmann, líder científica do estudo piloto, diz que os funcionários geralmente se sentiam melhor com menos horas e permaneciam tão produtivos quanto com uma semana de cinco dias e, em alguns casos, eram ainda mais produtivos.

Os participantes relataram melhorias significativas na saúde física e mental, disse ela à DW, e mostraram menos estresse e sintomas de esgotamento, conforme confirmado pelos dados dos smartwatches que monitoram os minutos diários de estresse.

Uma semana de trabalho mais curta é benéfica para a saúde, pelo menos a curto prazo, dizem os especialistas Imagem: Khakimullin Aleksandr D9/Zoonar/aliança de imagens

De acordo com as descobertas de Backmann, dois em cada três funcionários relataram menos distrações porque os processos foram otimizados. Mais de metade das empresas redesenhou as suas reuniões para torná-las menos frequentes e mais curtas, enquanto uma em cada quatro empresas adotou novas ferramentas digitais para aumentar a eficiência.

“O potencial de horários de trabalho mais curtos parece ser sufocado por processos complexos, demasiadas reuniões e baixa digitalização”, disse Carsten Meier da Intraprenör.

Surpresas em relação ao impacto na saúde e no meio ambiente

O estudo também mostrou que os participantes eram mais ativos fisicamente durante a semana de trabalho de 4 dias e dormiam em média 38 minutos a mais por semana do que os do grupo de controle de cinco dias. No entanto, as faltas mensais por doença diminuíram apenas ligeiramente, uma diferença estatisticamente insignificante em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Marika Platz, da Universidade de Münster, que analisou os dados, disse estar surpreendida com o número de faltas por doença porque estudos semelhantes noutros países mostraram uma redução significativa.

Outra surpresa, disse ela à DW, foi a falta de benefícios ambientais da redução do horário de trabalho durante o teste alemão, já que outros países relataram um impacto positivo de escritórios que poderiam ser completamente fechados por um dia, e menos deslocamentos para o trabalho, o que resultou em maiores economias de energia. A razão para isto foi provavelmente que alguns funcionários alemães aproveitaram os fins de semana prolongados para viajar, disse ela, o que reduziu qualquer potencial poupança de energia.

Em muitas profissões, uma semana de trabalho mais curta não gera ganhos de produtividade Imagem: imagem aliança/dpa

Dados falhos de um teste distorcido?

Uma análise mais detalhada do desenho do estudo, no entanto, pode levantar algumas dúvidas sobre a utilidade dos resultados.

Duas empresas desistiram voluntariamente ao longo dos seis meses e outras duas tiveram de ser excluídas da avaliação. Das restantes 41 empresas participantes, apenas cerca de um terço reduziu o horário de trabalho semanal em um dia inteiro.

Cerca de 20% reduziram as horas entre 11% e 19% por dia, enquanto cerca de metade reduziu o tempo de trabalho em menos de 10%, ou cerca de quatro horas por semana. Assim, no total, apenas em 85% dos casos os funcionários tiveram dia inteiro de folga.

O número limitado de empresas participantes também torna o estudo pouco representativo da Alemanha e dos seus mais de 3 milhões de empresas registadas. Isto deve-se ao facto de o projecto ter tido dificuldades em encontrar empregadores interessados ​​suficientes desde que foi inicialmente discutido, há dois anos, disse Marika Platz, porque o trabalho a tempo parcial já é relativamente comum na Alemanha.

O especialista em mercado de trabalho Enzo Weber está cético em relação ao projeto piloto, dizendo que as empresas que participam de tais testes geralmente já são positivas em relação à semana de trabalho de 4 dias, o que as torna uma amostra não representativa do economia.

Além disso, o investigador da Universidade de Regensburg e do Instituto de Investigação de Emprego da Alemanha disse à DW que os ganhos de produtividade do projeto podem não se dever apenas à redução das horas de trabalho, uma vez que os processos e as estruturas organizacionais também foram modificados.

Weber também acredita que os resultados positivos podem não ser sustentáveis ​​devido ao aumento da compressão do trabalho que provavelmente ocorrerá às custas dos aspectos sociais, comunicativos e criativos dos funcionários. “Os efeitos muitas vezes não se manifestam imediatamente, mas sim a médio prazo”, disse Weber, observando que esses estudos geralmente cobrem apenas um período relativamente curto de seis meses.

De acordo com Steffen Kampeter, CEO da Associação de Empregadores da Alemanha BDA, as empresas que operam nos mercados internacionais optaram conscientemente por não participar no ensaio. Ele também questiona os ganhos de produtividade, argumentando que “uma semana de quatro dias com remuneração integral é apenas um aumento salarial significativo, que a maioria das empresas não pode pagar”.

Resultado final da semana de trabalho de 4 dias

Das 41 empresas que participaram do teste, mais de 70% disseram que planejavam continuar com o projeto. Alguns disseram que estenderiam a fase experimental, enquanto outros estão considerando implementar diretamente a redução do horário.

O diretor do estudo, Backmann, sublinhou, no entanto, que o estudo não se tratava de defender uma implementação generalizada da semana de trabalho de 4 dias em todos os setores, mas sim de explorar “um modelo inovador de tempo de trabalho e os seus efeitos”.

E Carsten Meier, da consultoria Intraprenör, acrescentou que os resultados positivos do ensaio não podem ser “traduzidos automaticamente” em ganhos semelhantes para todas as empresas na Alemanha.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.