Empresas de ônibus devem voltar a circular com 85% da frota após notificação

RBTrans expediu notificações às empresas de ônibus para que apresentassem a frota em circulação. Tal medida se fez necessária em razão da paralisação do transporte coletivo nos dias 14 e 15 deste mês.

Os motoristas de ônibus resolveram parar 100%, por conta do arquivamento do Projeto de Lei que a prefeitura de Rio Branco encaminhou para a Câmara Municipal, que subsidiava o pagamento de salário dos empregados do transporte coletivo.

No entanto, a superintendente do órgão de trânsito, Sawana Carvalho, alerta que nesses casos, de acordo com a Lei nº 332, em caso de greve, a frota deve funcionar com 40% dos carros. Além disso, ela também informou que na manhã de hoje, 16, foi encaminhado a câmara municipal um novo projeto de lei para que seja autorizado o repasse de R$ 2,4 milhões para serem aplicados no pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores do transporte coletivo.

“A partir de hoje a frota voltou a circular com 85%. “Estão rodando 79 carros, em dias normais, são 93 ônibus”, explicou Sawana.