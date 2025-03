Empréstimo consignado privado CLT começa no dia 21 – 12/03/2025 – Mercado

As consequências do chamado do fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Abdullah Ocalan, para que o grupo se dissolvesse ainda está reverberando – não apenas em Turkiye, mas também na região em geral.

A mudança de alianças na Síria-exemplificada pelo recente acordo entre as forças democráticas sírias lideradas por curdos (SDF) e o governo sírio-confirmam que a mensagem de Ocalan não é isolada ou puramente doméstica, mas oferece uma oportunidade crucial que pode redefinir tudo, desde a segurança da possibilidade, a posicionamento da posicionamento do futuro.

Ocalan, em comunicado proferido de uma prisão turca no final de fevereiro, pediu ao PKK que “convocasse seu Congresso e tome uma decisão. Todos os grupos devem demitir suas armas, e o PKK deve se dissolver. ”

A liderança do PKK – de seu centro de comando de longa data nas montanhas Qandil do Iraque – respondeu ao chamado de Ocalan declarando um cessar -fogo unilateral com dissolução final, bem como decisões sobre desarmamento e outros assuntos atrasados ​​até que o Congresso possa ser realizado em um mês ou dois. A Turkiye permanece firme em sua demanda de que todos os grupos afiliados à PKK, incluindo suas ramificações sírias, se dissolvam incondicionalmente.

O conflito de décadas do PKK com Turkiye matou mais de 40.000 pessoas. Ocalan, além de ser o líder do movimento ideologicamente, também liderou a rebelião armada do grupo até sua captura em 1999. O PKK é considerado uma organização terrorista por Turkiye, Estados Unidos e União Europeia.

Embora Ocalan tenha defendido cessar -fogo no passado, é a primeira vez que ele pediu que o PKK deixasse de existir, a razão para que isso provavelmente esteja ligado a mudanças nos movimentos políticos curdos, estratégia do estado turco e realignidades regionais mais amplas, especialmente a dinâmica da Síria.

Removendo o ‘fator de medo’ curdo

O diminuindo o valor estratégico da luta armada coincidiu com o surgimento de atores políticos curdos, enfraquecendo o papel do PKK como um “fator de medo” na política turca.

Uma vez instrumental para mobilizar votos nacionalistas para o partido de justiça e desenvolvimento dominante (Partido AK), a influência do PKK está desaparecendo à medida que a política pró-curdo ganha força.

O Partido Democrata dos Povos (HDP) quebrou um novo terreno em junho de 2015, superando o limiar eleitoral de 10 % necessário para garantir a representação parlamentar-uma conquista que os partidos pró-curdos haviam gerenciado apenas apenas pela administração de candidatos independentes.

Hoje, o partido agora conhecido como igualdade e Partido Democrata (DEM) dos povos desempenha um papel fundamental nas eleições, enquanto os votos curdos moldam o cenário político de Turkiye.

Nesse cenário, o pedido de Ocalan para a dissolução do PKK é um esforço para expandir o espaço para a representação política curda dentro do sistema democrático.

A mobilização política curda por meio de partidos políticos tornou -se mais poderosa e influente do que a luta armada.

O crescimento não foi desimpedido, pois as restrições impostas pelo Estado continuaram.

Por exemplo, Selahattin Demirtas, ex-líder do HDP e ex-candidato à presidência, permanece preso, e políticos e ativistas curdos acusados ​​pelo governo de estarem próximos do PKK enfrentam sentenças duras sob leis “antiterror”.

Após as eleições municipais de 2024, o governo mais uma vez nomeou curadores em alguns municípios de maioria curda, impedindo que os prefeitos eleitos do Partido Dem assumissem o cargo.

Essas restrições, no entanto, podem começar a diminuir com a normalização gradual da política pró-curdo, que poderia emergir como resultado da remoção do rótulo “terrorista” do movimento mais amplo e da construção de uma nova narrativa que posiciona representantes pró-curdos como atores políticos reconhecidos.

A participação de Turkiye

Para o Partido AK, a consolidação de apoio eleitoral requer um delicado equilíbrio entre atender às demandas curdas – e ganhar esses votos – e manter o apoio nacionalista turco.

Se essa iniciativa de conversar com o PKK tivesse sido impulsionada apenas pelo presidente Recep Tayyip Erdogan sem o envolvimento do líder do Partido do Movimento Nacionalista (MHP), Devlet Bahceli, que há muito se opôs a qualquer solução que não seja militar, a oposição nacionalista a ela teria sido muito mais pronunciada.

Ao fazer Bahceli convidar Ocalan a abordar o Parlamento e defender o “direito à esperança”-uma medida que apoia a liberação de indivíduos, incluindo Ocalan, que serviu 25 anos-e se envolve em diálogo com números de Dem que ele já havia rotulado como “terroristas”, o governo conseguiu prender a resistência preventivamente preventiva, tornando a transição mais viável.

Um processo de paz bem-sucedido pode ajudar a reavivar o apoio ao Partido AK entre os eleitores curdos que se afastaram do partido desde o colapso do processo de paz Turkiye-PKK em 2015 e a virada do governo em direção ao nacionalismo turco-além de atrair uma nova geração de eleitores curdos.

Por outro lado, a oposição dentro de Turkiye a esse desenvolvimento permanece um curinga. As facções da linha dura dentro do governo e nos círculos nacionalistas provavelmente resistirão a quaisquer concessões percebidas a atores políticos pró-curdos.

Externamente, a “questão curda” tem sido um obstáculo nas relações externas de Turkiye, particularmente com os aliados ocidentais e a UE, pela qual Turkiye continua sendo um país candidato.

As preocupações com os direitos e as liberdades, a minúscula dos direitos curdos e a representação política, a prisão de políticos curdos e o apoio ocidental a grupos curdos que combatem o ISIL (ISIS) na Síria contribuíram para as tensões nas relações externas de Turkiye.

Ao gerenciar proativamente essa transição, Ancara poderia se enquadrar como arquiteto da normalização política curda, fortalecendo sua posição, regional e internacionalmente.

Enquanto isso, a realidade de que nem Turkiye nem o PKK podem alcançar a vitória absoluta militarmente se tornou cada vez mais clara. O declínio no conflito ativo dentro de Turkiye também reformulou a percepção do público.

As operações militares de Turkiye na Síria-Eufrates Shield (2016-2017), Olive Branch (2018) e Peace Spring (2019)-mudaram o campo de batalha primário das áreas fronteiriças do Turkiye para o norte do Exército Nacional Síria e Síria, para o Síria, para o Síria, para o Síria, para o Síria, para o Síria.

Essa estratégia não apenas estabeleceu zonas controladas pela Turca, mas também alterou a geografia do conflito, reduzindo as ameaças diretas a Turkiye, intensificando as lutas do poder em áreas sírias como Afrin, Ras Al-Ain e Tal Abyad.

A dissolução do PKK não é um acordo feito, no entanto, e os partidos da oposição, particularmente o Partido Popular Republicano (CHP), que está desesperadamente ansioso para encerrar a regra de 23 anos do Partido AK, permanecem hesitantes em apoiar a iniciativa.

Enquanto o CHP endossa oficialmente uma resolução pacífica à “questão curda”, é cético em relação a um processo liderado pelo governo de Erdogan, sem saber o que pode estar se desenrolando nas negociações de portas fechadas.

Além disso, o CHP é cauteloso em relação à legitimidade a um processo que pode fortalecer o apelo do Partido AK entre os eleitores curdos, particularmente com as eleições no futuro.

Por enquanto, adotou uma posição de espera e ver, porque a única coisa conhecida é a intenção do PKK de se dissolver e não seus mecanismos reais.

A equação síria

O apelo de Ocalan reflete uma mudança mais ampla, pois grupos armados não estatais em toda a região enfrentam pressão crescente para se adaptar à sobrevivência e legitimidade.

No norte da Síria, uma prioridade estratégica para o Partido da União Democrata (PYD) e sua ala armada-as unidades de defesa do povo (YPG), que é a força central no SDF apoiado pelos EUA-está preservando sua posição territorial e política.

Criado em 2003 como uma ramificação PKK, o PYD se tornou seu próprio no norte da Síria e foi alvo de grupos ofensivos militares de Ancara e Ancara apoiados na Síria, como o SNA.

O Ocalan pode ter sido motivado pela esperança de que um PKK dissolvido resultaria em menos confrontos diretos entre Turkiye e o PYD, possivelmente ajudando o PYD a manter um nível de auto-administração e direitos dentro do novo estado e constituição síria.

Um passo importante nessa direção ocorreu na segunda-feira, quando o SDF assinou um acordo em Damasco com o presidente interino Ahmed Al-Sharaa para que suas forças se fundam com o exército sírio e cooperem em várias frentes econômicas, sociais e políticas.

Se isso será suficiente para Turkiye ceder na busca do SDF depende dos detalhes do contrato e de sua implementação. Até agora, o acordo foi apoiado por Erdogan, que enfatizou que a implementação completa do contrato serviria a segurança e estabilidade da Síria e beneficiaria todos os sírios.

As declarações públicas do ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan mostraram anteriormente que Turkiye pretende moldar os termos da aceitação do PYD dentro de uma estrutura síria reconfigurada, pedindo a remoção de elementos estrangeiros de PKK, desmontando a liderança militar do YPG e integrando o PYD no Estado sírio sem suas bobagens ou terrivelmente armados.

O que provavelmente seguirá?

Uma resolução da “questão curda” poderia melhorar a alavancagem diplomática de Turkiye, especialmente com os atores europeus e americanos críticos de suas políticas contra curdos no mercado interno e nos estados vizinhos.

Um processo sustentável também pode aliviar as tensões com o Iraque e a Síria, onde as operações da Turkiye contra grupos curdos causaram atrito. Isso fortaleceria ainda mais a segurança e a cooperação econômica com Bagdá e o novo governo em Damasco.

Embora as medidas legislativas desempenhem um papel crucial na facilitação dessa transição, é necessário um roteiro bem definido com ajustes legais, políticos e sociais.

O foco mudará em breve para o futuro dos combatentes do PKK. De acordo com a intensificação do debate público em Turkiye, existem vários caminhos em potencial.

Alguns podem receber apoio legal de anistia e reintegração. Outros podem ser absorvidos por estruturas políticas curdas legítimas, e alguns líderes seniores podem ser realocados para países terceiros, com sua base atual no Iraque sendo um destino provável.

Por fim, a sustentabilidade desse processo será determinada por reformas democráticas significativas, expandindo os direitos culturais e políticos, protegendo as liberdades civis e abrindo caminho para uma nova estrutura constitucional democrática como fundamento de uma ordem política mais inclusiva.

No entanto, com base nas declarações dos atores estatais de Turkiye, a visão atual não inclui nenhuma dessas principais reformas. Como a dissolução do PKK pode ocorrer sem essas mudanças fundamentais continua sendo uma questão em aberto. Para seus combatentes, uma estrutura legal será uma necessidade de desarmamento, desmobilização e reintegração.

Enquanto alguns números dentro do Dem defende um processo acelerado para consolidar sua posição política e obter ganhos para seus constituintes, os políticos do partido AK podem ser motivados por preocupações eleitorais, buscando uma resolução que neutraliza as tensões sem fazer concessões estruturais profundas.

O cessar-fogo do PKK é um primeiro passo notável, mas sua viabilidade de longo prazo depende de como institucionalizá-lo, que um assentamento puramente tático ou apressado não poderia fornecer.

Ao mesmo tempo, é crucial reconhecer que nenhum processo de paz pode ser construído com demandas intransigentes ou em um roteiro idealizado e sem atrito.

A paz sustentável requer soluções pragmáticas, etapas graduais e uma aceitação de que as negociações envolvam contratempos, interesses concorrentes e a necessidade de concessões mútuas.