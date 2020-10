Energisa diz que “acompanha” audiência para reajuste da conta de luz no Acre

A Energisa Acre informou na noite desta sexta-feira (16) que está acompanhando o processo de revisão tarifária proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em média, o aumento na conta de luz será de quase 4% para os consumidores residenciais.

Em nota, a distribuidora lembra que faz parte dos trâmites a realização de audiência pública antes de se concluir pela revisão. Em 13 de dezembro na audiência irá definir os valores propostos.

A empresa diz ter “compromisso forte com o estado”, que pode ser, segundo ela, comprovado pelos investimentos de R$ 228 milhões em 2019. “Este ano, os investimentos continuam com a entrega das obras de infraestrutura para interligação dos sistemas isolados, construção de linhas de transmissão, subestações, capacitação de profissionais, entre outras ações que visam o aumento da oferta de energia elétrica no Acre”, garante.

Nota sobre audiência pública:

A Energisa Acre está acompanhando o processo de revisão tarifária Consulta Pública nº 055/2020 que está sendo conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme estabelecido em contrato de concessão e atendendo a regulação do setor elétrico.

A Distribuidora esclarece que faz parte do trâmite a realização de audiência pública (ACP) para que a sociedade civil faça suas contribuições de forma a fundamentar as decisões que serão proferidas pela ANEEL.

Desde que chegou ao Acre, em 2018, a Energisa tem investido muito e trabalhado intensamente para garantir o fornecimento de energia no estado, levar conforto às pessoas e mais desenvolvimento econômico e social para todos.

A Distribuidora tem um compromisso forte com o estado comprovado pelos investimentos já realizados na ordem de R$ 228 milhões em 2019. Este ano, os investimentos continuam com a entrega das obras de infraestrutura para interligação dos sistemas isolados, construção de linhas de transmissão, subestações, capacitação de profissionais, entre outras ações que visam o aumento da oferta de energia elétrica no Acre.