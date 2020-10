Avião se parte ao meio após colidir contra vaca em pista improvisada no interior do Acre

Um grave acidente envolvendo uma aeronave monomotor foi registrado na tarde desta sexta-feira, 16, na comunidade Novo Porto, às margens do Rio Muru, em Jordão (AC).

Segundo informações, o piloto identificado pelo nome de Edson, pousou em uma pista improvisada na comunidade para deixar encomendas e, enquanto decolava, uma vaca atravessou a pista que fica no meio de um campo e acabou colidindo com a aeronave. Com o impacto, o avião partiu ao meio ao cair a alguns metros da pista.

O piloto e o médico identificado como Robson Figueiredo que estavam no avião não ficaram feridos. A vaca morreu após ser atropelada pela aeronave.