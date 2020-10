Moradores do Ramal do Itucumã ameaçam fechar a AC-40 por pavimentação asfáltica

Poeira no verão e muita lama no inverno. Essa é a realidade dos moradores do Ramal do Itucumã, em Rio Branco, nos últimos vinte anos. Os cerca de 2 mil moradores da região, já que existem outros ramais, não aguentam mais e resolveram radicalizar. Nesta sexta-feira, 16, tinham decidido fechar a estrada AC-40.

“Ninguém aguenta mais. Estamos há vinte anos na comunidade esperando pelo poder público. O ramal é a barragem do açude. Todos os dias entram dois ônibus e é um perigo. É um “lameiro” só. Carro já capotou na ribanceira, o ônibus quase cai também, sem falar nas várias quedas de moto”, afirma Helena da Silva, liderança na comunidade.

Os moradores querem a pavimentação asfáltica e afirmam que não vão abrir mão. O bloqueio da estrada só não aconteceu graças à intervenção da prefeitura de Rio Branco. “Tivemos uma conversa com o secretário Marcos Vinicius que garantiu um paliativo e começou hoje a topografia para fazer projeto pra gente ir atrás das emendas dos parlamentares. Nós não vamos abrir mão do asfalto. Essa é uma questão de honra para a comunidade”, diz Helena.