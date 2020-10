Acreana Raissa Barbosa tem mais um surto e quebra porta de banheiro após discussão

Raissa Barbosa se descontrolou após discussão com Luiza no quarto, saiu xingando a atriz e foi para o banheiro em “A Fazenda 2020”. Ao chegar, a modelo chutou a porta da cabine por várias vezes até ela se quebrar. “Não aguento”, dizia aos berros.

Lucas Maciel foi atrás de Raissa tentando acudi-la. Parte de madeira da porta, quase caiu em sua cabeça e ela não deu ouvidos. Depois foi a vez de Jojo: “Não chuta mais nada, se acalma”, e Raissa continuou berrando dentro da cabine.

As duas discutiram por conta de ontem. Após a saída de Carol Narizinho, Luiza contou para Biel que Mariano disse coisas horríveis sobre ele. Stéfani Bays, que estava no quarto enquanto a atriz falava pra ele, se irritou com Luiza e a chamou de fofoqueira. Foi aí que começou o rompimento do grupo de amigas. Sté foi desabar com Raissa, e as duas se afastaram da atriz.

Hoje, Raissa disse para Luiza que ela abandonou as amigas, que estava do lado do Biel por ele ter voltado de três roças. Luiza se manteve firme em sua opinião e pediu para ela respeitar.

“Foi feio ontem, eu digo a forma como foi dita, Luiza”. A atriz então respondeu: “E a forma como você foi pra cima da Carol?”, Se referindo a treta que elas tiveram no último domingo, na qual Raissa peitou Narizinho. “Eu não acredito que você está usando do meu problema pra se sair da sua situação. Assume o que você fez, seu erro”, disse Raissa, dando a entender que a atriz estava usando do transtorno que ela sofre, a síndrome de borderline.

“Por que eu vou assumir, se eu acho que eu não estou errada. Jamais iria usar do seu problema?”, retrucou Luiza. Raissa então finaliza chorando e dizendo: “Não dá pra conversar contigo. Ainda bem que eu to medicada, porque perco a linha. E eu não tô querendo ser o que eu tô sendo desde o começo. Quero ter o autocontrole das minhas atitudes”.