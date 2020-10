Condutor é executado com tiro na cabeça enquanto trafegava de carro no Calafate

Um homem identificado como Josias Ferreira de Araújo foi executado dentro de um veículo com dois tiros na noite desta sexta-feira, 16. O crime no ramal do Açude, no Pólo Geraldo Mesquita, na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, o condutor do veículo modelo Gol, de cor branca, placa QWM-3A72, estava trafegando na estrada em baixa velocidade quando homens não identificados se aproximaram, abordaram o condutor e um dos criminosos efetuou dois tiros que atingiram a vítima no olho e na cabeça.

Após ação, os criminosos fugiram do local em um carro. Ao escutarem os disparos da arma de fogo, populares foram até a vítima e a encontraram ferida. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local já encontraram o condutor morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não soube informar a motivação do crime. O veículo da vítima foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito.

Até o término desta matéria, nenhum dos autores do crime havia sido preso.