Energisa fará formas de pagamentos e novos prazos aos atingidos pelas cheias no Acre

A Energisa Acre informa que possui um plano de contingência, e antes mesmo dos rios acreanos ultrapassarem a cota de transbordamento, o monitoramento dessas regiões já estava sendo realizado 24 horas pelas equipes.

Para isso, foram mobilizadas 40 equipes visando garantir a segurança da população, das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, das respectivas prefeituras e da própria Energisa. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido nas áreas alagadas dos 10 municípios atingidos pelas cheias de rios e afluentes.

São eles: Rio Branco (Capital), Tarauacá, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Feijó, Porto Walter, Manoel Urbano, Jordão e Santa Rosa.

Nessas regiões, as enchentes atingiram mais de 100 mil pessoas, de acordo com informações divulgadas pela imprensa. A situação das chuvas no Estado é muito crítica e regiões inteiras estão alagadas.

A Energisa Acre segue com equipes de emergência atuando e monitorando a situação 24 horas e conforme o nível dos rios comece a normalizar, a empresa inicia o restabelecimento da energia elétrica com segurança para a população.

A Distribuidora entende que a cooperação e colaboração são fundamentais neste momento para fortalecer a capacidade de atuação e fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente os mais afetados pela cheia dos rios.

Ressaltamos a preocupação e o compromisso com nossos clientes neste momento difícil, e estamos sensíveis a situação vivenciada pelos municípios afetados.

Nessas condições, e ciente das dificuldades do momento, a Energisa Acre irá proporcionar, parcelamentos especiais, formas de pagamento diferenciadas e novos prazos das contas de luz para os clientes atingidos pela interrupção do fornecimento de energia devido o alagamento.

Os clientes que se enquadram nessa situação devem entrar em contato pelos canais de atendimento que também estão em funcionamento para qualquer caso de emergência: telefone 0800-647-7196 (funciona 24h) ou pela Gisa através do WhatsApp (68) 99233-0341 que funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h.

Energisa Acre reforça sobre os cuidados que a população deve ter para evitar acidentes com a energia elétrica. A combinação água e eletricidade é a responsável por acidentes graves e, em algumas vezes podem ser fatais.