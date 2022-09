ERRO NO DIÁRIO: Após morte de paciente em hospital, Gladson exonera gerente

Teto que desabou no hospital de Sena Madureira matou o paciente.

O paciente atingido durante o desabamento do forro do hospital João Cancio, de Sena Madureira, foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco e no sábado (3) faleceu.

O acidente gerou enorme revolta nos moradores de Sena Madureira. Segundo informações o paciente tinha necessidades especiais e por essa razão não conseguiu sair a tempo no momento da queda do forro.

Em nota na noite de sexta-feira, o governo do Acre emitiu informou que “a unidade está sendo reformada e ampliada num investimento de R$ 15 milhões, para que assim possa passar por melhorarias no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde”. Ainda na nota, o governo disse que as causas do acidente serão minuciosamente investigadas.

Nesta terça-feira, 06, o governo do Acre publicou o Decreto nº 2.293 -P, onde exonera a servidora EDGARDINA MATOS BARBOSA do cargo de Gerente-Geral do Hospital João Câncio Fernandes de Sena Madureira.

A publicação consta no DOE, edição nº. 13.364, de 06/09/2022, fls.01 (veja aqui).

O decreto foi publicado com erro, o texto informa que a servidora foi nomeada na Secretaria de Estado da Saúde – SESACRE, através do Decreto nº 6.138, de 9 de setembro agosto de 2022, cuja data ocorrerá daqui três dias (veja aqui).

Na mesma publicação, o governador Gladson nomeou FRANCISCO TADEU PENA BRANA para exercer o Cargo de Gerente-Geral do Hospital João Câncio Fernandes – Sena Madureira.