Escala 6x1 é especialmente cruel em restaurantes e bares - 15/11/2024 - Cozinha Bruta

Marcos Nogueira



Já aconteceu comigo e deve ter acontecido com você também: a gente quer ou precisa jantar fora numa segunda-feira e não encontra um diacho de um restaurante aberto.

A razão disso é a tal da escala de trabalho 6×1, cuja extinção é discutida no Congresso, com um elemento extra de perversidade para funcionários de bares e restaurantes.

Como o filé do movimento é aos sábados e domingos, segunda-feira é o dia que costuma sobrar para essa galera tirar folga.

Quando o debate sobre o fim do esquema 6×1 ganhou corpo, representantes patronais se apressaram em defender sua manutenção. A declaração mais enfática veio da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

“Não vejo chance de uma ideia estapafúrdia dessas prosperar”, disse Paulo Solmucci Júnior, presidente-executivo da entidade.

Como as redes não perdoam, a resposta veio em forma de fotos de capas antigas de jornal –que previam colapso econômico decorrente da Lei Áurea e da adoção do 13º salário no Brasil.

E tome um argumento cínico para justificar o regime brutal: é a vida que esses trabalhadores escolheram. A rotina em bares e restaurantes é sabidamente pesada.

Cozinhas são quentes e apertadas. Cozinheiros e garçons trabalham em pé o dia todo. Há risco real de queimaduras, quedas e acidentes com facas.

A tal jornada de 44 horas quase sempre fica na ficção, pois há buracos a preencher e abacaxis a descascar. E ainda temos o assédio moral –corriqueiro nesses ambientes.

Esta é uma vida que ninguém escolhe ter. É a vida que muita gente tolera na esperança de mudar para melhor, com o perdão da obviedade.

Em pressão para comover a opinião pública, inventam-se contos de terror para os frequentadores de restaurantes.

Tudo vai encarecer. O atendimento vai piorar. Os horários de funcionamento vão ficar mais restritos. Devolvo a palavra ao Paulo da Abrasel:

“Todo mundo quer bar e restaurante disponível a semana inteira, e querem a custo baixo. Aí você vê as pessoas querendo inviabilizar para o consumidor.”

Peço a você, que me lê, um pequeno exame de consciência. O que é mais importante? Um restaurante aberto 24/7 ou permitir uma rotina digna para quem trabalha no setor?

Antecipando-me à hecatombe, proponho a seguir uma receita inspirada num sanduíche muito famoso em São Paulo, de uma boteco que nunca fecha –e que, segundo os vaticínios mais sombrios, passará a funcionar nos horários do Senado Federal caso caia a escala 6×1 de trabalho.

SANDUBA DE PORCO

Rendimento: 2 sanduíches

2 sanduíches Dificuldade: fácil

fácil Tempo de preparo: 70 a 90 minutos

Ingredientes

1 pimentão vermelho, inteiro

1 cebola roxa, inteira e com casca

2 tomates, cortados ao meio

3 dentes de alho, inteiros e com casca

2 bifes de porco (copa lombo ou lombo)

Sal e pimenta-do-reino ao gosto

2 pães de sua preferência

Modo de fazer