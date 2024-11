Escola Tancredo Neves apresentará projeto de produção sustentável a partir da fibra da bananeira na Mostra Viver Ciência

Da Redação



Durante visita nesta sexta-feira, 15, ao estande do consórcio de Governadores da Amazônia Legal, onde foi recebido pela vice-governadora Mailza Assis, o embaixador do Brasil no Azerbaijão, Manuel Montenegro, contou um pouco da sua experiência e história com a Amazônia e sobretudo com o Acre.

“Meu completo é Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz e fiquei conhecido no Itamaraty como Montenegro. Meu pai era da família Lopes da Cruz e residia em Cruzeiro do Sul. O nome dele era Adalberto Cruz, ele foi secretário do Planejamento e da Agricultura nos anos 70. Eu nasci fora do Estado. Mas meu pai me ensinou sobre todas a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo, alem das belezas”, conta.

O embaixador conta que seu pai ficaria muito feliz de ver que “a Amazônia é o começo do novo mundo”, como ele sempre dizia. “As pessoas na época achava meio visionário, pois naquela época, já apontava a saída para o Pacífico como prioridade há quase 50 anos. Mas ele estava correto em todos os seus posicionamentos e nos ensinou muito”.

Manuel Montenegro enfatizou que os jovens precisam seguir sua identidade. Não esquecer suas raizes. “O jovem precisa saber de onde vem, e como chegou a seu lugar particular no mundo. Cultivar laços familiares. A segunda coisa a ser levada em consideração é o estudo. O jovem precisa saber que por meio do estudo, se pode pensar num futuro melhor. Meu pai me ensinou a olhar para dentro de mim mesmo e amar a minha história e a servir a outros de alguma maneira”, completa.

“Hoje eu tenho um grande orgulho em ver a concretização do que meu pai trabalhou tanto para projetar. O Acre do futuro que chegou. Uma alegria ver acreanos em posições centrais de decisão em escala mundial”, finalizou.

Sobre o Embaixador Manuel Montenegro

Nascido em fevereiro de 1959, Manuel Montenegro é bacharel (1979) e mestre (1989) em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre (1999) em Ciência Política pela George Washington University de Washington, D.C. Diplomata de carreira egresso do Instituto Rio-Branco (1987), apresentou tese ao Curso de Altos Estudos (2006) do Instituto sobre a estratégia do Brasil para as Cúpulas Mundiais da ONU sobre Sociedade da Informação. Lecionou na Universidade de Brasília no começo das décadas de 1990 e 2000 e presidiu a banca de inglês do concurso de admissão ao Instituto Rio-Branco (1999-2006). Co-presidiu o comitê técnico do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR – 2007-2011). Casado, tem cinco filhos.

Sobre o país do Azerbaijão

Azerbaijão é um país localizado na região do Cáucaso. Independente desde 1991, possui 10 milhões de habitantes e uma economia centrada na exploração de recursos naturais, como exploração e exportação de Petróleo e gás. É uma nação e ex-república soviética, é cercado pelo Mar Cáspio. Sua capital, Baku, é famosa pelo centro medieval fortificado. Pertenceu à União Soviética.

