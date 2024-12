Estado celebra Dia do Extensionista Rural com homenagens e novos investimentos no setor agrícola

Carlos Alexandre



Para homenagear todos os extensionistas do Acre, na manhã desta quinta-feira, 5, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater) realizou uma solenidade para os profissionais que dedicam seu trabalho para o desenvolvimento rural.

Comemorado em todo o Brasil no dia 6 de dezembro, o Dia da Extensão Rural e do Extensionista Rural homenageia e reconhece o trabalho essencial do agente que trabalha com o objetivo de desenvolver o setor rural. A extensão rural tem o intuito de garantir a qualidade da produção, gerando emprego, renda, melhora da qualidade de vida no campo e, assim, conquistando resultados positivos.

O extensionista é o profissional que está próximo do agricultor e da agricultura familiar, trabalho que faz parte do dia a dia de Gregório Alves há 45 anos. Ele rememora sua trajetória profissional na Emater e diz: “É satisfatório ser reconhecido no nosso emprego, no nosso lar. Faço esse trabalho com muito orgulho e estou sempre me empenhando para aprender com todos, principalmente com os mais jovens”.

O presidente da Emater do Acre, Rynaldo Lucio, exaltou o trabalho realizado por todos: “Fico contente de presenciar o renascimento da Emater sob o olhar da gestão do governador Gladson Cameli. Temos cerca de 140 profissionais que buscam atender todas as regionais, fortalecendo as produções rurais com um ótimo apoio técnico, contribuindo para a segurança alimentar e para a para a preservação do meio ambiente”.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Edivan Azevedo, prestigiou o encontro e afirmou: “A Seagri se sente honrada em ser uma instituição irmã da Emater, dividindo ações e responsabilidades, com o objetivo em comum de levar o progresso para o produtor rural. O extensionista presta seu conhecimento científico para aprimorar o trabalho dos produtores rurais, e esse trabalho é de grande importância, tendo em vista que a espécie humana se perpetua pelo alimento, fruto do trabalho rural de muitos homens e mulheres”.

Aprimorando o trabalho

Para exaltar a comemoração, Jefferson Coriteac, presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), anunciou o direcionamento de verba para o desenvolvimento das ações da Emater do Acre.

Em sua primeira vez no estado acreano, Coriteac teve a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho das instituições parceiras dos pequenos produtores e destacou: “70% da nossa mesa vem da agricultura familiar, por isso objetivamos garantir o seu sucesso. E aliado a isso, temos o extensionista, um profissional que se torna um amigo, um membro da família, indo sempre além do que é plantado”.

A Anater é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e, por meio dela, já enviou R$ 250 mil para a compra de equipamentos digitais, como notebooks e computadores, para aprimorar e agilizar o trabalho no campo.

Por meio de um instrumento específico de parceria com a Emater acreana, para o mês de janeiro, será encaminhado um montante de R$ 1,3 milhão para contemplar o trabalho agrícola desenvolvido por mulheres, por intermédio do programa Mulheres Rurais, Autonomia, Alimentação e Vidas Saudáveis. Tal projeto visa construir um desenvolvimento produtivo, econômico e social, mais inclusivo e igualitário.

E para o mês de fevereiro, está prevista a liberação de R$ 1,7 milhão para qualificar famílias rurais com o Bolsa Verde, programa de caráter socioeconômico e ambiental, que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que uma transferência de renda, é uma política pública fundamental na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país.

