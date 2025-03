“Estamos lidando com jovens cada vez mais masculinistas”

Salle Squé, em Novembre 2024. Emma Birski

Jornalista em Explosão e autor de Seja jovem e cale a boca et Resistir (Payot, 2023, 2024), Salomé Sacé participa no domingo, 23 de março em uma das “grandes assembléias” do Monde No nosso festival Futures, em torno do tema “Como educar nossos pais?” », Com o psiquiatra Jean-Vittor Blanc, o sociólogo Camille Maslet e o médico de ciências da linguagem da Universidade de Sorbonne Rémi Soulé.

Como as crianças deveriam educar seus pais?

Não gosto de me opor a gerações. Os mais antigos têm muito a ensinar jovens e é essencial que essa transmissão ocorra. Mas os jovens também têm coisas para trazer para seus anciãos. Especialização, idéias … levar em consideração sua visão é essencial. No entanto, ainda hoje, eles são confrontados com um discurso ambiente que os refere à sua suposta incultura, com sua suposta hipersensibilidade e, com muita frequência, no espaço público, desqualificamos seu discurso.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Michelle Perrot, historiadora: “O gênero masculino historicamente construiu a idéia de posse do corpo das mulheres” Leia mais tarde

A geração de seus pais experimentou uma onda feminista, mobilizada contra o racismo … o que não entende hoje?

Ninguém nega os principais avanços sociais que as gerações mais velhas permitiram. Simplesmente, ainda estamos longe de uma sociedade igualitária, esses movimentos evoluem e, entre os jovens que estão se mobilizando sobre esses assuntos hoje, muitos oferecem novas abordagens, tentam fazer conexões entre as lutas e, acima de tudo, colocam o dedo em aspectos frequentemente obscurecidos. Às vezes, isso cria mal -entendidos, como na violência sexista e sexual, parte de nossos anciãos parece minimizar seu escopo, onde boa parte das novas gerações é muito mais intolerante.

Também há muito o que fazer para fazer uma educação que reproduz menos estereótipos de gênero – idealmente até mesmo, o que não os reproduz mais! Mas você deve ter cuidado para não colocar todos os jovens na mesma cesta. Estou particularmente preocupado com o número de estudos que destacam Um aumento na clivagem de gênero nas perguntas, precisamente, gênero e feminismo. Estamos lidando com homens jovens cada vez mais sexistas e cada vez mais feministas.

Leia também a nossa entrevista: Artigo reservado para nossos assinantes “O conflito de gerações é reativado pela emergência ecológica”: o jornalista de Salomé Sacés desconstrói os estereótipos naqueles com menos de 30 anos Leia mais tarde

Isso é verificado em muitos assuntos. De acordo com o High Council for Equalitymais de um em cada cinco homens de 25 a 34 anos considera normal ter um salário mais alto para seu colega em uma posição igual. Três quartos de mulheres jovens sentem o peso da educação estereotipada, contra metade dos jovens. Metade das mulheres é favorável à escrita inclusiva, em comparação com 17 % dos homens. É ainda mais dramático a respeito da violência sexual e sexista: 36 % dos homens pensam que uma mulher pode ter prazer em ser humilhada e 23 % de ser forçado.

Essa pressão masculinista é particularmente expressa nas redes sociais, com um assédio mais poderoso e mais frequente em torno do tema: “As mulheres assumiram muito poder, devem ser retomadas”. Os pais devem tomar conhecimento desse movimento poderoso e permanecer em contato com seus filhos nesses assuntos. Isso requer mais escuta, mas mais interesse no que está acontecendo online. As coisas não vão melhorar. Com a desregulamentação das redes sociais pelo governo TrumpO conteúdo de ódio será cada vez mais autorizado. Mark Zuckerberg agiu essa mudança no Facebook e Instagram, e x (propriedade de Elon Musk) já se tornou um concentrado de ódio on -line.

Esta tendência não descreve todos os jovens …

Absolutamente. A juventude é plural e é muito importante enfatizar isso. Parte disso parece radicalizar, enquanto outro evolui para cada vez mais tolerância em assuntos como racismo ou gênero, como mostrado, por exemplo, o trabalho do sociólogo Vincent Tiberj.

Em “Seja jovem e cale a boca”Assim, Você se arrepende de que a solidariedade intergeracional seja praticada especialmente nas famílias …

O que lamento especialmente é a falta de solidariedade coletiva. Que os pais que possam ajudar seus filhos financeiramente, não os culpo! Mas o que acontece quando você não se dá bem com seus pais ou quando eles não podem ajudar? Entre 18 e 25 anos, eles são totalmente dependentes. Alguns benefícios sociais são calculados de acordo com a renda dos pais, e os jovens ainda não têm direito a RSA …

O ” grande montagem »Consagrado ao tema« Como educar nossos pais? » Ocorre no domingo, 23 de março, das 14h30 às 16h. Entrada gratuita.

Todo o programa (rico) do festival “Nosso futuro” é acessível seguindo este link.