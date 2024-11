Este ano é “praticamente certo” que será o mais quente já registado, conclui o programa espacial da UE | Crise climática

Catie McLeod



O astro de cinema australiano Chris Hemsworth foi criticado por estrelar um anúncio engenhoso promovendo Abu Dhabi como destino turístico em parceria com o Emirados Árabes Unidos governo, a mais recente celebridade a usar a sua influência para promover o Estado do Golfo.

Hemsworth aparece no anúncio de um minuto com sua esposa atriz e modelo, Elsa Pataky, que eles postaram em seu site. Contas do Instagram na quarta-feira. O anúncio também foi compartilhado pela conta do Instagram da Experience Abu Dhabi.

A organização internacional não governamental de defesa Human Rights Watch (HRW) afirmou que os EAU “investem numa estratégia para pintar o país como progressista, tolerante e respeitador dos direitos, ao mesmo tempo que exerce repressão contra a dissidência”.

O vídeo da campanha de Hemsworth para atrair turistas à capital dos Emirados Árabes Unidos começa retratando ele e Pataky fingindo estar filmando um intenso filme de ação.

Pendurado na lateral de um prédio entre as tomadas, com o suor escorrendo pela testa, Hemsworth diz a Pataky que “precisaria mesmo tirar férias agora”. “Sim, eu também”, ela responde.

O anúncio oscila entre o cenário de filme falso e uma montagem de clipes de Hemsworth e Pataky desfrutando de várias atrações turísticas em Abu Dhabi com seus filhos pequenos, incluindo passeios de caiaque, passeios a cavalo no deserto e surf.

O anúncio foi divulgado no mesmo dia em que o governo albanês anunciou que tinha finalizado o seu acordo de comércio livre com os Emirados Árabes Unidos, eliminando tarifas sobre praticamente todas as exportações australianas para o estado do Golfo, apesar das preocupações sobre o tratamento dado aos trabalhadores migrantes.

Depois de resistir aos apelos do Conselho Australiano de Sindicatos (ACTU) para cancelar o acordo, o ministro do Comércio, Don Farrell, disse na quarta-feira que o acordo resultaria em cerca de 678 milhões de dólares em exportações australianas adicionais para os Emirados Árabes Unidos.

A ACTU disse que os Emirados Árabes Unidos seriam “um dos países mais repressivos com os quais qualquer governo australiano já fez um acordo comercial bilateral”.

O órgão máximo dos sindicatos disse que os EAU eram “notórios pelas graves violações dos direitos humanos e dos direitos laborais, incluindo a escravatura moderna” e que 90% da sua força de trabalho eram migrantes.

Os fãs criticaram Hemsworth – que estrelou os sucessos de bilheteria de Thor e tem sido um Tourism Australia embaixador global – por participar de uma campanha para promover os Emirados Árabes Unidos sem mencionar quaisquer preocupações em matéria de direitos humanos.

A professora Justine Nolan, diretora do Instituto Australiano de Direitos Humanos da Universidade de Nova Gales do Sul, disse que o anúncio era uma “estratégia muito deliberada” para promover uma imagem diferente da “realidade local”.

“Eles estão tentando seguir em frente e melhorar sua imagem”, disse ela. “Eles foram criticados pelo tratamento que dispensam à dissidência, aos protestos, às mulheres, às comunidades LGBTI+ (e) aos trabalhadores migrantes.”

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Notícias de última hora da Austrália Receba as notícias mais importantes assim que surgirem Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Ela não acreditava que o momento da campanha e do acordo de livre comércio fosse uma coincidência.

“É definitivamente verdade que houve algum progresso nos EAU, mas ainda há muitas pessoas que, devido ao seu género, raça ou orientação sexual, são cidadãos de segunda classe”, disse ela.

“(Austrália) está dizendo: ‘Estamos abertos para negócios aqui, mas vamos fechar os olhos para esses aspectos’.”

Um porta-voz da Amnistia Internacional disse estar preocupada com os abusos dos direitos humanos nos Emirados Árabes Unidos, “particularmente a supressão da liberdade de expressão, protestos pacíficos e dissidência por parte do governo através de práticas de prisão arbitrária, detenção e, em alguns casos, tortura de presos políticos”.

Hemsworth e Pataky não são as primeiras celebridades locais a gerar polêmica por promoverem o turismo na região do Golfo do Oriente Médio.

No ano passado, a atriz Rebel Wilson foi criticada depois de supostamente ter comparecido à inauguração do hotel Atlantis The Royal Dubai, na cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos, com a namorada, e de promover a viagem nas redes sociais.

Em 2019, após o brutal assassinato do jornalista Jamal Khashoggio reino da Arábia Saudita recorreu a influenciadores das redes sociais, incluindo alguns australianos, para tentar reparar a sua imagem danificada.

Os EAU são o maior parceiro comercial e de investimento da Austrália no Médio Oriente, com mais de 9,9 mil milhões de dólares em comércio bilateral e 20,7 mil milhões de dólares em investimentos bidirecionais em 2023.

O Guardian Australia tentou entrar em contato com Hemsworth para comentar por meio de sua agência de talentos, Australian Talent & Media Specialists, bem como do Centr, o aplicativo de fitness que ele cofundou.