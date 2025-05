Estudantes brasileiras desenvolvem creme antiacne com tomate-cereja

Um clássico dos palcos e do cinema está prestes a ganhar uma nova vida. Um remake de O Homem Elefante, filme que marcou os anos 80, deve estrear nos próximos anos.

A produção, prevista para começar a ser filmada na primavera de 2026, tem o roteiro assinado por Moby Pomerance, filho do dramaturgo original Bernard Pomerance. A peça conta a história de Joseph Merrick, um inglês que ficou famoso por causa da aparência física causada por uma doença congênita.

Adam Pearson é o ator escalado para viver Joseph nas telonas. Adam convive com neurofibromatose e é ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Ao ser escalado, ele fez história como o primeiro ator com deficiência a assumir o papel de Merrick nas telas.

Marcou gerações

A trajetória de Joseph Merrick, conhecido como O Homem Elefante, emocionou plateias ao redor do mundo.

A peça de Bernard estreou em 1977 no West End de Londres. Depois, brilhou na Broadway e é baseada nos relatos do médico Frederick Treves, que cuidou de Merrick no Hospital de Londres.

O texto original ganhou vida em diversas interpretações. Atores como David Bowie, Bradley Cooper e Mark Hamill já fizeram o papel do homem.

Mas foi no cinema que a história ficou conhecida mundialmente. O filme de David Lynch, lançado em 1980 e estrelado por John Hurt, embora não seja uma versão oficialmente ligada à peça, deu fama a Joseph.

Nova adaptação

Apesar de ser uma nova adaptação, o filme promete ter o mesmo impacto dos antecessores dele.

A nova versão vai ser produzida por Stephen Nemeth e por Eve Pomerance.

Ainda sem diretor definido, o projeto promete dar um novo olhar à jornada de Joseph.

Representatividade importa

Adam Pearson, conhecido pelo público pela atuação em um Um Homem Diferente, traz uma camada inédita de verdade à figura de Joseph.

Segundo a produtora Eve Pomerance, filha do autor da peça, o pai dela sempre foi contra o uso de próteses em cena.

“Meu pai nunca quis que próteses fossem usadas no palco, pois sentia que isso tirava o público da história. Ele queria que todos se identificassem plenamente com Merrick, que se vissem nele. Frases como ‘Eu não sou um animal, eu sou um homem’, que se tornaram sinônimos da peça, ganharão um significado ainda maior com Adam contando esta história e permitindo que o público finalmente se coloque no lugar de Merrick. Meu pai ficaria extremamente animado em ver seu sonho se tornar realidade.”

Veja o trailer do filme dos anos 80!

