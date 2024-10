EUA: aérea testa alarme para entregar quem fura fila – 24/10/2024 – Mercado

Kate Christobek



Todo viajante de avião já passou por isso. O processo de embarque começa, e o portão é invadido por passageiros antes que suas zonas sejam chamadas.

Eles são popularmente conhecidos como “piolhos de portão” e, apesar de serem envergonhados e zombados na cultura popular, os aeroportos dos Estados Unidos ainda estão enfrentando ocorrências desse tipo.

Então, a American Airlines recentemente anunciou que está na fase inicial de testes de uma nova tecnologia para lidar com esses incômodos. Quando um passageiro tenta embarcar no avião cedo com o grupo errado, o novo sistema emitirá um “sinal audível” para o agente do portão, de acordo com a companhia aérea.

Os cartões de embarque dos passageiros que acionarem o sinal não seriam aceitos pelos agentes, e esses viajantes seriam enviados de volta para embarcar com seu grupo, segundo a companhia aérea.

A tecnologia, que está na fase inicial de testes, foi implementada até agora no Albuquerque International Sunport, no Novo México, no Aeroporto Internacional de Tucson, no Arizona, e no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

“A nova tecnologia foi projetada para garantir que os clientes recebam os benefícios do embarque prioritário com facilidade e ajuda a melhorar a experiência de embarque, proporcionando maior visibilidade do progresso do embarque para nossa equipe”, disse a American Airlines em comunicado.

Gary Leff, que opera o site de viagens View from the Wing há 22 anos, disse que soube do programa pela primeira vez através de um leitor que encontrou a tecnologia em Albuquerque. Desde então, mais leitores vieram compartilhar suas reações positivas, disse ele.

“As pessoas acham que você deve embarcar nos grupos de embarque designados. Cortar a fila não é consistente com as normas que as pessoas tendem a gostar”, avaliou Neff.

Especialistas em viagens dizem que os passageiros não conformes estão cada vez mais comuns porque os passageiros que desejam garantir o raro espaço valioso no compartimento superior marcam seu território o mais rápido possível.

“Hoje em dia, há muito mais pessoas cortando a fila do que antes, porque agora há um benefício em embarcar cedo que não existia antes”, disse Scott Keyes, fundador do Going.com, aplicativo de viagens que avisa passageiros sobre voos baratos de seu aeroporto de origem.

Os passageiros indisciplinados também podem ter se tornado mais ousados recentemente devido aos preços cada vez mais altos para despachar bagagens, o que incentiva o uso de bagagem de mão. Influenciadores e postagens nas redes sociais também promoveram dicas para facilitar o embarque com grupos anteriores. Agentes de portão que esperam evitar atrasos desnecessários podem também não aplicar rigorosamente a ordem correta de embarque por grupo.

Especialistas em viagens acreditam que a tecnologia pode servir como o “policial mau” e apontar os furadores de fila, em vez de deixar isso apenas para o agente do portão. O sinal pode levar a menos violações de regras e reduzir confrontos para os funcionários da companhia aérea ao ajudar os passageiros a chegarem aos seus portões.

“O que espero é que essa mensagem chegue ao público e que essas filas de embarque não fiquem congestionadas”, disse Clint Henderson, editor-gerente do The Points Guy, site dedicado a oferecer dicas de economia em viagens. “Francamente, muitas pessoas que estão naquela fila sabem que não deveriam estar embarcando cedo e sabem que podem se safar.”

A American Airlines disse estar satisfeita com os resultados até agora, assim como vários passageiros que foram às redes sociais para compartilhar suas opiniões. Um passageiro na plataforma social Reddit disse que “se divertiu testemunhando passageiros sorrateiros recebendo uma justiça embaraçosa na frente de todos.”

Outros três passageiros mantiveram sua reação curta e doce. “Já era hora!” disseram.