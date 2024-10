Numa eleição norte-americana muito tensa, será que os investigadores acertarão? – DW – 24/10/2024

Os políticos dizem que a única sondagem que importa é a do dia das eleições e, neste momento, as sondagens apontam para uma disputa historicamente acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump.

As pesquisas podem mostrar que Harris está à frente de Trump por cerca de 2%, mas também é verdade que Trump nunca esteve tão próximo, nas pesquisas nacionais, de um rival democrata.

Embora a maioria das sondagens tenha previsto corretamente a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, a sua eventual margem sobre Trump foi muito mais próxima do que sugeriam as sondagens pré-eleitorais.

Trump também ganhou a presidência de 2016 de forma convincente apesar das pesquisas sugerirem que Hilary Clinton venceria com uma vitória esmagadora. Mais tarde, a Pew Research descobriu que pelo menos 88% das pesquisas nacionais exageravam a popularidade de cada candidato democrata.

“As pesquisas nacionais são enganosas ao tentar generalizar o que vai acontecer”, diz Thomas Gift, diretor do Centro de Política dos EUA da University College London, à DW.

“Parece que, neste momento, por exemplo, Kamala Harris vai ganhar o voto popular – ela subiu alguns pontos percentuais. Mas acho que não está claro se ela vai ganhar o Colégio Eleitoral.”

Neste momento, os analistas de sondagens acreditam que a América está dividida igualmente entre os candidatos.

Então, eles estarão certos desta vez? Isso depende de os investigadores conseguirem encontrar uma secção específica da população que vota em Trump.

A arte e a ciência de capturar o eleitor americano

Ao avaliar a intenção do eleitor, os pesquisadores tentam levar em conta tantas variáveis ​​quanto possível.

“Medimos pessoas que são bastante diferentes umas das outras e fornecemos essa informação ao público”, diz Don Levy, diretor do Siena College Research Institute, que produz o que é considerado uma das pesquisas de melhor qualidade dos Estados Unidos com o New York Times jornal.

Regra geral, as sondagens de opinião terão como objectivo recolher amostras aleatórias de “prováveis ​​eleitores”, muitas vezes abreviados para LV, para produzir um resultado dentro de um nível de confiança de 95% – o que significa que o mesmo valor ocorrerá 95 vezes em 100 – e dentro de um certo margem de erro, muitas vezes em torno de 3-4%.

O tamanho da amostra necessário para atender a esses parâmetros é baixo. Cerca de 600 pessoas é tudo o que um pesquisador precisa para representar uma população de 100.000 pessoas com uma margem de erro de 4%. Para uma margem de 3%, você precisa liberar 1.000 pessoas. Este é o ciência das pesquisas eleitorais.

O arte é encontrar a combinação representativa certa na amostra para tornar a pesquisa o mais precisa possível, e cada pesquisador possui um método único.

Tudo começa determinando se alguém é um LV. Com apenas metade da população elegível tendo comparecido às urnas nas últimas eleições, não faz sentido votar em alguém que não participará.

Siena faz isso combinando o histórico de comparecimento do eleitor às seções eleitorais com uma entrevista verbal por telefone.

Assim que atingirem o limite de LV de Siena, eles serão questionados sobre sua opinião de voto e serão então categorizados demograficamente para construir uma cota para a pesquisa – quanto mais granulares forem essas amostras de eleitores, mais robustas serão as conclusões da pesquisa.

Siena tem cerca de 40 cotas exclusivas que visa representar com precisão a demografia de um eleitorado, incluindo variações de gênero, etnia, idade, nível de educação e assim por diante.

“Nós nos esforçamos ao máximo para cotar essas amostras não apenas nos Estados Unidos ou no estado geral da Pensilvânia, mas também por regiões do estado”, diz Levy.

Os investigadores utilizam dados e outras técnicas para prever quais os eleitores que provavelmente participarão nas eleições. Imagem: Kelly Wilkinson/AP/picture Alliance

Encontrando o eleitor oculto de Trump

Obter amostras representativas em 40 cotas não é tarefa fácil. Claramente, houve uma falha nas metodologias de sondagem que subestimou substancialmente a posição de Trump nos eleitorados americanos em 2016 e 2020.

Levy atribui a diferença entre as pesquisas e os resultados eleitorais finais aos pesquisadores que lutam para capturar um subconjunto específico da população, que ele chama de “preconceito anti-establishment e de não resposta” – Americanos que apoiam Trump que se recusam a participar nas urnas tentando incluí-los.

“Praticamente todos (pesquisadores) tiveram o mesmo erro aparecendo.”

Levy suspeita que a incapacidade de capturar este eleitor “antiestablishment” valeu “três a sete pontos de erro” apenas em 2020. O remédio? Para contar as “desistências”.

“Havia uma porcentagem significativa de entrevistados para quem eu ligava e dizia ‘este é Don ligando do Siena College Research Institute fazendo uma pesquisa hoje’, e eles simplesmente respondiam ‘TRUNFO!‘ e desligue'”, diz Levy.

“Em 2020… nós os monitoramos, mas eles não contaram, e quando olhamos para trás, descobrimos que se tivéssemos contado essas pessoas, teria corrigido cerca de 40% do erro. .”

Harris vs Trump: Quem é melhor para a economia global? Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Pesquisas, previsões e Pensilvânia

Ao contrário de outros sistemas, os presidentes dos EUA são decididos por qual candidato garante pelo menos 270 dos 538 Votos do Colégio Eleitoralnão apenas o voto popular.

Esses votos são atribuídos a cada estado, correspondendo ao seu número de membros do Congresso, que são então prometidos (geralmente num acordo “o vencedor leva tudo”, embora Nebraska e Maine sejam exceções) ao seu candidato mais popular.

Este sistema complexo já levou a que Trump e George W. Bush (em 2000) fossem eleitos com menos votos impressos do que os seus oponentes.

Para prever o Colégio Eleitoral, analistas e comentadores traduzem os dados das sondagens em mapas dos estados vermelhos, azuis e “disputados”, prevendo qual o candidato que ganhará o voto popular em cada jurisdição.

Neste momento, os analistas geralmente concordam em sete estados consideraram concursos 50/50 decidirão a presidência: Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin.

Aceitando que as sondagens não são perfeitas, a proximidade da disputa significa que muitos analistas estão a observar atentamente um estado: a Pensilvânia, um estado recente que se aliou ao presidente eleito nas últimas quatro eleições e conta com 19 votos valiosos no colégio eleitoral.

“É muito difícil imaginar qualquer candidato chegando à Casa Branca sem vencer na Pensilvânia”, diz Gift, especialista da University College London, ele próprio da Pensilvânia.

Gift diz que a quantidade de dinheiro gasta por ambos os lados no Estado Keystone – e a atenção que lhe é dada – é indicativa da sua importância.

“Os candidatos estão fazendo tudo o que podem para vencer na Pensilvânia. Eu realmente acho que é a chave para esta eleição”, diz Gift.

Editado por: Davis VanOpdorp