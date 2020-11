EUA registram pela 1ª vez mais de 100 mil casos diários de covid-19

O número de novos casos de covid-19 registrados em um único dia nos Estados Unidos superou a marca de 100 mil pela primeira vez na quarta-feira, um recorde desde o início da pandemia.

Segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, 102.800 pessoas foram diagnosticadas com o vírus nas últimas 24 horas, superando o recorde de 99 mil casos registrado no último dia 30. No total, quase 9,5 milhões de contágios já foram confirmados no país.

Em meio à indefinição de quem será o próximo presidente, vários Estados registraram recordes de casos, entre eles Indiana, Minnesota, Iowa, Colorado e Idaho. A Pensilvânia contabilizou mais de 2,8 mil novos casos pelo terceiro dia consecutivo, após estabelecer um novo recorde na terça-feira.

O número de hospitalizações também está crescendo em todo o país. Mais de 52 mil pessoas estavam internadas em hospitais dos EUA até terça-feira, a maior cifra desde 6 de abril, segundo dados do Covid Tracking Project.

Além disso, mais de mil mortes foram registradas pelo segundo dia consecutivo. No total, a covid-19 já fez quase 234 mil vítimas nos EUA desde o início da pandemia.