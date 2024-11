ex-campeão mundial de canoagem-caiaque Jean-Yves Prigent indiciado e preso

A derrota de Donald Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 sinalizou que os direitos das mulheres – especificamente o direito ao aborto – eram uma questão menos importante do que o esperado para os eleitores.

Esta foi a primeira eleição presidencial desde que o Supremo Tribunal anulou a histórica decisão judicial Roe v Wade de 1973, que pôs fim ao direito da mulher de interromper a gravidez. Trump reivindicou repetidamente o crédito por esse veredicto de 2022, o que foi possível graças à nomeação de três juízes conservadores para o tribunal superior.

A campanha de Harris deu grande importância à posição de Trump sobre os direitos reprodutivos numa tentativa de atrair eleitoras, especialmente nos estados indecisos. No entanto, as primeiras pesquisas nacionais mostraram que Harris conquistou o apoio de 54 por cento das mulheres, menos do que o presidente Joe Biden conseguiu em 2020, quando teve o apoio de 57 por cento.

Então, o que aconteceu com o voto feminino?

Por que se esperava que o aborto fosse significativo nesta eleição?

A derrubada do Supremo Tribunal Roe x Wade em junho de 2022 foi um grande ponto de viragem para os direitos reprodutivos das mulheres nos EUA e provocou uma reação massiva por parte dos grupos médicos e de defesa dos direitos das mulheres.

Derrubar Roe foi uma promessa de campanha importante que Trump disputou com sucesso nas eleições de 2016.

À luz do alvoroço sobre a decisão do Supremo Tribunal, os democratas esperavam que a questão se tornasse importante nesta eleição, e Harris moldou grande parte da sua campanha em torno dela.

A campanha de Harris se concentrou em destacar as declarações que Trump fez sobre o aborto.

Por exemplo, um anúncio que a campanha de Harris publicou perto das urnas intitulava-se Punição, fazendo referência a uma declaração de Trump antes das eleições de 2016, na qual sugeria que as mulheres que tentassem obter abortos deveriam ser punidas.

No entanto, em 2016, Trump recuou desta posição, esclarecendo que qualquer punição seria para os médicos que realizassem o procedimento, e não para as mulheres que o realizassem.

Em 29 de outubro deste ano, Harris afirmou que Trump iria “forçar os estados a monitorar a gravidez das mulheres”. Ela apelou aos ouvintes para “Google Project 2025 e lerem os planos por si próprios”, referindo-se a um plano político conservador elaborado por alguns dos apoiantes de Trump, mas do qual Trump se distanciou.

Esta afirmação de Harris foi considerado falso pelo PolitiFactum meio de verificação de fatos.

Em última análise, embora seja verdade que Trump e os seus assessores republicanos foram criticados por fazerem comentários sexistas sobre as mulheres, Trump compensou distanciando-se estrategicamente da noção de um proibição federal do aborto no período que antecedeu esta eleição, afirmando que acreditava que deveria caber aos estados individuais decidir sobre as leis sobre o aborto.

Em vez disso, concentrou-se em angariar apoio entre a classe trabalhadora, concentrando-se na política económica como o principal impulso da sua campanha.

Companheiro de chapa de Trump, JD Vanceem 2022 disse que apoiava a proibição do aborto em todo o país. No entanto, em julho deste ano, Vance disse estar alinhado com Trump na ideia de que o aborto deveria ser uma questão com a qual cada estado lida.

Se não o aborto, o que as mulheres estavam preocupadas com esta eleição?

De acordo com um inquérito às eleitoras realizado pela Kaiser Family Foundation e publicado em 11 de Outubro, a principal questão que surgiu para as eleitoras em geral foi a inflação, incluindo o aumento das despesas domésticas. Mais de um terço (36 por cento) dos entrevistados citaram-na como a questão mais importante.

Seguiram-se ameaças à democracia, citadas por 24 por cento dos entrevistados, e à imigração e à segurança das fronteiras, citadas por 13 por cento das mulheres. O mesmo número – 13 por cento – citou o aborto como a questão mais importante.

As pesquisas de boca de urna nacionais foram consistentes com isso.

De acordo com uma sondagem nacional preliminar realizada pelo fornecedor de dados Edison Research, 31 por cento dos eleitores disseram que a economia era mais importante na definição da sua decisão de votar, enquanto 14 por cento citaram o aborto.

Como as mulheres votaram nesta eleição?

As mulheres votaram em Harris, mas por uma margem menor do que nos democratas nas eleições anteriores – em Biden em 2020 e em Hillary Rodham Clinton em 2016.

As pesquisas de boca de urna da CNN descobriram que Harris conquistou o apoio das eleitoras por 10 pontos percentuais sobre Trump. Mas em 2020, Biden conquistou o seu apoio por 15 pontos percentuais e, em 2016, Clinton por 13 pontos percentuais.

Embora Harris tenha feito pequenas incursões entre as eleitoras brancas, Trump ainda as venceu por 8 pontos percentuais. Historicamente, as mulheres brancas votaram no candidato republicano.

De acordo com as pesquisas da CNN, Harris também obteve 92% dos votos de Mulheres negrasem comparação com os 8 por cento de Trump. Este valor foi superior aos 90,5% dos votos de Biden em 2020.

No entanto, os Democratas perderam apoio entre Mulheres latinas desta vez. Harris obteve 61 por cento dos votos nesta eleição – 22 pontos percentuais acima de Trump. Mas esta margem foi marcadamente inferior à vantagem de 39 pontos que Biden tinha sobre Trump com as mulheres latinas em 2020.

O que Harris fez de errado e Trump fez de certo?

Harris concentrou-se demasiado no aborto em vez de questões mais salientes, como as políticas económicas, que atrairiam os eleitores da classe trabalhadora, incluindo as mulheres, disse David Schultz, autor e professor de ciências políticas na Universidade Hamline, no Minnesota, à Al Jazeera.

Os eleitores tinham mais confiança na capacidade de Trump para gerir a economia, e o candidato republicano era aparentemente melhor a persuadir os eleitores da classe trabalhadora e da classe média sobre as suas políticas económicas. Harris, por outro lado, atraiu mais eleitores de classe média alta com ensino superior.

As mulheres brancas com diploma universitário tenderam a votar em Harris nesta eleição – 53,5 por cento o fizeram – enquanto 64 por cento das mulheres brancas sem diploma votaram em Trump, de acordo com uma pesquisa da CNN.

“A campanha de Harris não fez necessariamente um bom trabalho ao explicar como suas políticas ajudariam a classe média, ou pelo menos essa mensagem não estava realmente repercutindo em muitos eleitores”, Melissa Deckman, cientista política e CEO da Public Instituto de Pesquisa Religiosa, disse à agência de notícias Reuters.

Schultz acrescentou que isso fez com que Harris perdesse estados cruciais de batalha que haviam votou consistentemente nos democratas antes de 2016. “Harris perdeu Wisconsin porque perdeu a classe trabalhadora e não conquistou mulheres, subúrbios e eleitores jovens”, disse ele.

Uma das primeiras sondagens nacionais mostrou que 51 por cento dos eleitores confiavam em Trump para gerir a economia, em comparação com 47 por cento que confiavam em Harris.

Uma análise do think tank Brookings Institution, com sede em Washington, DC, também descobriu que Harris herdou a desaprovação dos Estados Unidos em relação a Biden, que cresceu durante a sua presidência devido à insatisfação económica. Os americanos ficaram particularmente descontentes com a forma como Biden lidou com a inflação, de acordo com pesquisas compiladas pelo site FiveThirtyEight. Desde que Biden chegou ao poder, os preços ao consumidor aumentaram mais de 19 por cento.

A análise da Brookings também indicou que Harris fez algumas escolhas táticas erradas. Por exemplo, sua decisão de evite entrevistas na mídia quando ela apareceu pela primeira vez na chapa democrata fez com que os eleitores perdessem a confiança em sua capacidade de pensar por conta própria, disse Brookings.

Deckman acrescentou que a escolha por Harris do governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa à vice-presidência em vez do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, foi outro dos “vários erros” cometidos pelos democratas na preparação para esta eleição. Isso ocorre porque Walz não ajudou Harris a influenciar nenhum estado decisivo. Minnesota votou nos democratas em todas as eleições presidenciais desde 1976.

O direito ao aborto está em perigo nos EUA sob Trump?

Quando Trump assumir o poder em Janeiro, uma proibição nacional do aborto parece improvável, mas os estados poderão restringir o aborto.

Antes da eleição deste ano, Trump disse que vetaria qualquer proibição federal ao aborto porque acredita que o aborto é uma questão que deveria ser deixada ao critério de cada estado.

A partir desta semana, o aborto foi proibido em 13 estados em quase todas as circunstâncias. Em mais quatro estados, o aborto é proibido após as seis semanas de gravidez.

Alguns estados estabelecem limites de 12 semanas, 15 semanas ou 18 semanas ou têm limites gestacionais mais longos. Nove estados e o Distrito de Columbia não impõem restrições ao aborto.

Na terça-feira, 10 estados votaram sobre a incorporação do direito ao aborto em suas constituições. Essas medidas foram levadas à votação por grupos de direitos ao aborto.

Sete estados aprovaram as alterações aos direitos ao aborto, abrindo caminho para o levantamento das restrições ao aborto no Missouri, onde o aborto foi proibido em quaisquer circunstâncias, exceto em emergências médicas, e no Arizona, onde os abortos foram proibidos nas últimas 15 semanas. Essas restrições serão suspensas nas próximas semanas.

As medidas também foram aprovadas no Colorado, Nova Iorque, Maryland, Montana e Nevada, onde o aborto é legal, mas agora isso será consagrado nas constituições estaduais.

Flórida, Nebraska e Dakota do Sul não conseguiram aprovar suas próprias emendas e suas proibições permanecem. A Flórida proíbe o aborto após as seis semanas de gravidez, Nebraska proíbe-o após 12 semanas e Dakota do Sul proíbe-o em quase todas as circunstâncias.

No entanto, o New York Times relatado na quarta-feira que os republicanos antiaborto pressionarão Trump para promulgar uma proibição federal ao aborto.