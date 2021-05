Ex-goleiro do Rio Branco, Bruno desiste da aposentadoria e acerta com equipe carioca

Após anunciar a aposentadoria no meio de semana, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno voltou atrás e está de clube novo. Ele vai defender o Atlético Carioca e vai disputar a Série C do Campeonato Estadual do Rio.

No ano passado, Bruno defendeu o Rio Branco Futebol Clube, mais conhecido como “Estrelão”, do Acre, na Série D do Brasileirão. O jogador, de 36 anos, está em regime semiaberto desde julho de 2019. Ele cumpriu parte da pena de mais de 22 anos de prisão pela morte da modelo Eliza, mãe de seu filho. O crime aconteceu em 2010 e a condenação em 2013.

“Seja Bem-vindo! Bruno Souza é o vigésimo quinto reforço anunciado oficialmente para disputa do campeonato carioca série C 2021”, diz o comunicado do clube compartilhado nas redes sociais.