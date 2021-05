Governo acredita que ponte do Abunã deve impulsionar turismo no Acre

O governo do Acre acredita que a ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira, inaugurada na semana passada, no distrito de Abunã, em Rondônia, irá facilitar o acesso ao estado do Acre e com isso aumentar o fluxo de turistas que se deslocam por via terrestre.

O estado ainda pensa que a obra vai contribuir para a saída do estado para qualquer região do Brasil. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cerca de 2 mil veículos por dia vão passar pela ponte, número que deve aumentar de 3% a 5% ao ano.

Antes, a travessia ocorria por meio de uma balsa e a espera chegava a durar 1h30. Também era cobrado pedágio por veículo. “A ponte é uma porta aberta para a entrada de turistas no nosso estado. Essa facilidade para chegar ao Acre atrai mais pessoas, principalmente do Estado vizinho Rondônia. E essa gente entrando movimenta a economia através do consumo”, disse a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, ao portal Agência de Notícias do Acre.

Para ela, a ponte motiva os rondonienses a passarem um final de semana no Acre ou até mesmo a passarem mais tempo conhecendo atrativos mais distantes como o Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, ou o Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima.