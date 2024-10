Exame Nacional de Acesso ENA/Profmat em 2025 — Universidade Federal do Acre

Carolina Torres



Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, a governadora em exercício, Mailza Assis, reforçou o compromisso com idosos do estado, com um café da manhã especial realizado no Mercado da Semsur no bairro Sobral, em Rio Branco.

A ação foi promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e a Santa Casa da Amazônia, oferecendo diversos serviços, como verificação de pressão arterial, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites A, B, C e D, além de consultas com clínico geral, música e muita diversão.

Durante seu discurso, Mailza Assis destacou o apoio do Estado nas ações em prol da população idosa, oferecendo melhores condições de vida e garantia de direitos.

“Nosso papel é organizar, apoiar, buscar recursos, capacitar pessoas e implementar políticas públicas na prática. Por meio de programas espalhados por toda a cidade, estamos trabalhando para proporcionar benefícios a vocês. É fundamental que haja médicos à disposição, lazer, alimentação adequada e suficiente, e cadeiras de rodas para aqueles que precisam. Nossa secretaria está providenciando isso”, frisou.

Mailza também ressaltou que seu compromisso com a saúde da população idosa é uma prioridade desde seu mandato como senadora:

“Destinei uma emenda para a compra de cadeiras de rodas. As cadeiras fornecidas pelo SUS muitas vezes são limitadas e não conseguem atender a todas as necessidades, mas, com essa emenda, conseguimos destinar 1 milhão de reais para uma grande compra de cadeiras de rodas. Isso traz segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população”, ressaltou.

O deputado estadual Eduardo Ribeiro frisou a importância das políticas voltadas para crianças, adolescentes e idosos, destacando a atuação da gestora à frente das políticas para os idosos.

“A Mailza tem sido uma gestora preocupada com a política voltada ao idoso, sempre em busca de soluções e melhorias para o setor. Na Assembleia, não foram poucas as vezes em que ela me procurou para discutir como podemos ajudar e contribuir com emendas para essa área. Precisamos valorizar pessoas comprometidas como ela”, destacou.

O diretor-geral da Santa Casa da Amazônia, Humberto Gonçalves Filho, colocou a instituição à disposição para a promoção de mais atividades como esta, que aproximam os serviços de saúde da população:

“Esse serviço de atendimento social, a Santa Casa na comunidade faz quase todos os dias, especialmente em parceria com o Município, na prevenção. Governadora, sempre que solicitada, nossa equipe está pronta para ajudar. Se quiser realizar ações todos os dias, temos condições de atender”.

Representando os idosos, Socorro Lima enfatizou a importância de promover mais eventos como esse.

“É sempre uma alegria estar com vocês. Sempre que posso, faço questão de estar presente. Juntos, vamos continuar lutando pelos direitos dos idosos, que representam nossa cultura e nossa arte. Eles merecem todo o nosso respeito, cuidado e carinho”.

O deputado Arlenilson Cunha também elogiou a ação: “Fico muito contente, governadora, por esse ato da secretaria do governo do Estado, que reflete o seu compromisso e a sua sensibilidade. Não posso deixar de fazer referência aos meus colegas deputados, que têm sido muito atuantes e comprometidos”, afirmou.

Além desses, o evento contou com a presença da gestora em exercício da SEASDH, Amanda Vasconcelos, e dos deputados Pedro Longo e Pablo Bregense, além da presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Ruth Barros, e outros.

Celebração

O Dia Internacional da Pessoa Idosa é celebrado em 1º de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990, por meio da Resolução n° 45/106, com o objetivo de promover a dignidade e os direitos das pessoas idosas em todo o mundo.

No Brasil, a data também é celebrada como o Dia Nacional do Idoso. O país conta com a Lei n° 10.741/2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura direitos como atendimento prioritário, restituição do imposto de renda e tramitação preferencial de processos na Justiça.

