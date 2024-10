Slot pede que o Liverpool melhore o histórico dos rivais pelo título, começando contra o Arsenal | Slot Arne

Andy Hunter



Arne Slot disse que é vital Liverpool melhorar seus resultados fora de casa contra os principais times da Premier League para conquistar o título.

O Liverpool visita o Arsenal no domingo sabendo que a vitória estabelecerá uma vantagem de sete pontos sobre a equipe de Mikel Arteta e com a noção de como os resultados fora de casa para seus rivais custaram caro na temporada passada. A equipe de Jürgen Klopp somou sete pontos em 21 possíveis entre os oito primeiros colocados, derrotando apenas o Newcastle nesse grupo, embora esse retorno tenha incluído um derrota extremamente controversa no Tottenham. O Manchester City conquistou 11 pontos e o Arsenal nove nos jogos fora de casa correspondentes.

Os líderes já melhoraram o resultado em Old Trafford da temporada passada e Slot admite que será necessário mais para se tornarem campeões. O treinador principal do Liverpool, que liderou o clube com 11 vitórias nos primeiros 12 jogos de uma temporada, disse: “Foram sete pontos entre Arsenal e Liverpool na temporada passada. O jogo em casa foi 1-1, o jogo fora de casa o Arsenal venceu. Portanto, se pudéssemos mudar o resultado fora de casa, o que não podemos, para uma vitória do Liverpool, teria havido uma diferença de um ponto entre as duas equipas. É por isso que se você jogar contra o seu concorrente, esses jogos são vitais, como os outros, mas talvez estes um pouco mais.”

Slot admite que os resultados fora de casa contra os oito primeiros colocados por si só não decidirão o destino do título, mas insistiu que eles fornecem uma medida precisa das credenciais de um time no campeonato. “É muito simples dizer: ‘Se você vencesse esses jogos, a tabela classificativa teria sido diferente.’ Para vencer esses jogos, os jogos mais difíceis de vencer, é preciso ter uma certa qualidade”, disse o holandês. “Se você tiver essa qualidade, poderá competir pelo campeonato. Se você quer vencer o campeonato você precisa de muitos, muitos pontos, e de vez em quando você tem que vencer fora (contra os melhores times).

“Lembro-me do primeiro ano em que Pep (Guardiola) esteve no (Manchester) City, eles quase não venceram fora de casa. No segundo ano foi o primeiro, fora do Chelsea; Kevin De Bruyne marcou um gol sozinho e eles venceram pela primeira vez um grande jogo fora de casa. Então, se você quiser vencer esta liga, não importa quem seja, você precisa vencer algumas das cinco, seis, sete partidas fora de casa muito difíceis – Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Tottenham, City, (Manchester) United e Arsenal .”

Slot, que novamente não poderá contar com os lesionados Diogo Jota, Federico Chiesa e Alisson no domingo, explicou o ajuste tático na função de Trent Alexander-Arnold, que fez com que o lateral operasse menos no meio-campo nesta temporada. “É uma das ideias que temos sobre como queremos levar a bola para frente”, disse Slot. “Às vezes isso é com lateral invertido e às vezes é atrair a imprensa de uma forma diferente e abrir o meio-campo de uma forma diferente.

Diogo Jota não estará disponível para o jogo com o Arsenal devido a lesão. Fotografia: Paul Currie/Colorsport/Shutterstock

“Se o adversário nos pressiona com um nove e um 10 já são três contra dois para nós no meio-campo, então de que adianta trazer um jogador a mais para lá? Talvez isso mude a imprensa deles também.

“Mo (Salah) também se beneficia com o fato de Trent fazer as sobreposições. Isso é útil quando Trent joga lateralmente e não por dentro. Ele é bom em todas essas coisas e não é que nunca esteja dentro, porque no segundo gol que marcamos contra o Chelsea ele entrou.”

Enquanto isso, Dave Fallows, diretor de recrutamento e recrutamento de longa data do Liverpool, anunciou que está deixando o clube.

Fallows trabalhou no Liverpool nos últimos 12 anos e, ao lado do olheiro-chefe, Barry Hunter, foi uma grande influência na construção do time que venceu a Premier League, a Liga dos Campeões, a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e o Mundial de Clubes sob o comando de Klopp. . Ele pretendia renunciar no início deste ano, mas adiou sua decisão de ajudar na transição para uma nova equipe administrativa sob Slot.

Ao anunciar sua decisão, Fallows, que trabalhou anteriormente no Manchester City, Newcastle e Bolton, disse: “A liderança aqui, desde a propriedade, até Michael (Edwards), Richard (Hughes, diretor esportivo), Arne, Billy (Hogan, executivo-chefe) e Alex (Inglethorpe, diretor da academia) é de classe mundial. Não tenho dúvidas de que continuarão a prosperar. Eles são apoiados por ótimas pessoas em muitos departamentos, com quem sentirei falta de trabalhar, mas de quem continuarei próximo. Estou especialmente grato a Barry Hunter e a todos os membros do departamento de recrutamento com quem foi uma alegria trabalhar ao lado. Sair sabendo que sairei deste lugar em ótima forma é algo que significa muito para mim.”

Edwards, executivo-chefe de futebol do Fenway Sports Group, disse: “Dave é um colega de confiança há mais de 10 anos e um amigo próximo há duas décadas. Respeito sua decisão e desejo-lhe nada além de sucesso em tudo o que fizer a seguir. Ele e sua família serão sempre bem-vindos ao nosso clube após a contribuição que deu. Sentiremos falta dele.”