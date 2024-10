Exército do Sudão reivindica primeira deserção de comandante sênior da RSF | Notícias da guerra no Sudão

O exército do Sudão disse no domingo que um comandante do seu inimigo, as Forças de Apoio Rápido (RSF), desertou com algumas das suas tropas, no que seria o primeiro movimento deste tipo por parte de uma figura importante desde que os lados começou a lutar há mais de 18 meses.

Não houve comentários imediatos da RSF, que assumiu o controlo de grandes partes do país num conflito com os militares que, segundo as Nações Unidas, causou um dos as piores crises humanitárias do mundo.

Apoiantes do exército publicaram fotos online que pretendiam mostrar Abuagla Keikal – um antigo oficial do exército que se tornou o principal comandante da RSF no estado de El Gezira, no sudeste – depois de ter desertado.

O exército, que recentemente obteve ganhos contra a RSF em partes da capital Cartum, disse que Keikal decidiu tomar a medida devido à “agenda destrutiva” da sua antiga força.

Não entrou em mais detalhes e não houve nenhuma declaração, impressa ou em vídeo, de Keikal.

O exército também reivindicou um avanço no estado de Sennar, no sudeste do Sudão, perto da fronteira com a Etiópia, abrindo uma rota de abastecimento do leste do Sudão para o sul.

Reportando de Cartum, Hiba Morgan da Al Jazeera disse que Keikal era o comandante mais graduado da RSF no estado de El Gezira.

“(O exército) disse que qualquer outro combatente da RSF que queira vir e se juntar ao exército é bem-vindo”, disse Morgan.

O conflito deslocou mais de 10 milhões de pessoas, levou partes do país à fome extrema e atraiu potências estrangeiras que forneceram apoio material a ambos os lados.

Tudo começou em abril de 2023, quando tensões entre a RSF e o exércitoque lutava por uma posição antes de uma transição para um regime civil apoiada internacionalmente, irrompeu num conflito aberto.

O exército e a RSF já tinham partilhado o poder depois de realizarem um golpe de Estado em 2021, dois anos depois de o veterano líder Omar al-Bashir ter sido derrubado numa revolta popular.